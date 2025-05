Maxi schermo Foggia – Messina, l’ingresso sarà gratuito

Accolta la richiesta del Comune, resta l'obbligo di prenotazione

L’ingresso allo stadio Franco Scoglio, sabato prossimo, per vedere Foggia – Messina su maxi schermo sarà gratuito. La società Postoriservato.it ha accolto la richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale di Messina.

Tante erano state le polemiche per il costo previsto di due euro e l’assessore Massimo Finocchiaro aveva anche spiegato i motivi.

Poi, però, il Comune ha fatto richiesta di azzeramento. “La richiesta nasce dalla volontà di agevolare ulteriormente i cittadini, eliminando ogni onere aggiuntivo legato alla prenotazione del posto attraverso la piattaforma web, e confermando la natura simbolica e popolare dell’iniziativa”.

Resta in ogni caso obbligatoria la registrazione nominativa di ciascun partecipante, per ragioni di sicurezza e tracciabilità, così come richiesto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.