I piccoli nuotatori siciliani si sono dati appuntamento alla piscina Giovanni Paolo II per le gare del Trofeo San Martino, prima prova stagionale degli Esordienti A e B

Dalla piscina Giovanni Paolo II di Paternò arrivano le prime soddisfazioni per i nuotatori messinesi. Impegnati nel trofeo San Martino, che ha visto la Sicilia divisa in due concentramenti l’altro era a Palermo, sono arrivate buone prestazioni dalle società del messinese. La coppa e tutto il podio è stato occupato dalle corazzate etnee Poseidon, Idra Altair e Sicilia Nuoto, ma in top ten si son piazzate Ulysse e Unime, mentre sono andate a punti e medaglia anche Power Team Messina e Naxos Nuoto.

Separando le categoria tra gli Esordienti A l’Unime conquista due ori con Alice Miloro nei 100 stile libero e 200 dorso. Cinque podi totali per l’Ulysse dove Giorgia D’Italia vince l’oro nei 100 farfalla aggiungendo l’argento nei 100 e 200 stile libero. La sorella Gaia D’Italia invece è argento nei 100 farfalla, alle spalle della sorella, e nei 200 farfalla. Tra gli Esordienti B, nuotatori di età ancora più piccola, arriva un bronzo dalla staffetta 4×50 stile libero femminile che porta le firme del quartetto composto da Ferraro, Bombaci, Fernandez Martines e Alibrandi, quasi un impresa considerando che tre di loro erano primo anno di categoria e quindi competevano contro atlete più grandi di loro.