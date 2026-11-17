Raffaella Spadaro, esponente di Europa Verde, contesta l’annuncio dell’Amministrazione comunale e di Messinaservizi

“Un Piano del Verde non è una lista della spesa né un elenco di cantieri di manutenzione ordinaria. Chiamare ‘Piano’ un semplice cronoprogramma operativo della società partecipata significa creare un equivoco istituzionale e saltare tutti i passaggi previsti dalla legge, a partire dal Consiglio comunale, dalla Valutazione Ambientale Strategica e dalla partecipazione dei cittadini”. Sul piano del verde urbano annunciato a Palazzo Zanca lo scorso 13 novembre interviene in modo critico Raffaella Spadaro, esponente di Europa Verde, che solleva pesanti dubbi sull’impostazione istituzionale e tecnica dell’iniziativa presentata dall’Amministrazione comunale e da Messinaservizi. Il pacchetto illustrato dall’ente prevede 548 nuovi alberi entro febbraio 2027 (818 entro il 2030), 46 abbattimenti, 100 ceppaie da fresare e i 110.000 alberi Pnrr al Burgensatico di Pezzolo.

“Un atto che negli strumenti urbanistici non esiste”

Raffaella Spadaro sottolinea che “a Messina, in sede di pianificazione urbanistica, un Piano del Verde oggi non esiste”. Come evidenziato dall’esponente ambientalista, “non c’è alcuna delibera di Giunta, né un voto del Consiglio comunale, né una determina dirigenziale che istituisca o affidi questo specifico programma”. Si tratterebbe, secondo l’analisi, esclusivamente “di un cronoprogramma di lavori ordinari e straordinari già rientranti nel contratto di servizio affidato a Messinaservizi (aggiornato con delibera numero 427 del 2023) o in appalti pregressi della partecipata stessa”. Richiamando le Linee guida nazionali del 2017, la nota evidenzia che “il Regolamento fissa le regole e il Piano disegna la strategia pluriennale integrata con il Piano Urbanistico Generale, mentre quello presentato a Messina è soltanto il calendario dei cantieri dei prossimi mesi”.

I cantieri Pnrr sui Peloritani già chiusi e collaudati

Nel merito degli interventi annunciati, Raffaella Spadaro punta il dito contro il conteggio complessivo delle alberature. “Sommando le piantumazioni urbane ai 110.000 alberi dei progetti PNRR ME01 e ME09 al Burgensatico di Pezzolo si crea inoltre una sovrapposizione fuorviante”, sostiene nella sua nota. “Non solo un bosco in quota non mitiga le isole di calore lungo il viale San Martino o nei rioni popolari asfaltati, ma gli atti dell’Albo Pretorio dimostrano che il progetto PNRR ME09 è già stato ultimato e collaudato con la Determina Dirigenziale numero 9927 del 28 ottobre 2026, oltre due settimane prima della presentazione del cosiddetto Piano. Sommare a posteriori interventi già conclusi non significa pianificare”.

I numeri reali e gli obblighi di legge disattesi

Secondo la ricostruzione fornita dall’esponente di Europa Verde, anche le schede tecniche diffuse il 13 novembre chiariscono che il saldo reale è inferiore agli annunci: delle 100 ceppaie da fresare, 46 derivano dai nuovi tagli e 54 sono ceppaie pregresse, il che significa che almeno 100 dei 548 alberi servono solo a rimpiazzare vuoti o piante abbattute. Restano inoltre senza risposta domande precise sull’adempimento della Legge 10 del 2013 (l’obbligo di un albero per ogni nuovo nato e il bilancio arboreo di fine mandato), sul rispetto del Regolamento europeo 2024/1991 (zero perdita netta di copertura arborea entro il 2030), sulla pubblicazione delle schede tecniche di valutazione della stabilità per i 46 abbattimenti e sulle risorse garantite per l’irrigazione estiva richieste dai criteri ambientali minimi per il verde pubblico (decreto ministeriale 10 marzo 2020).

Emergenze ambientali scoperte e partecipazione negata

Per Raffaella Spadaro, slegare il verde dalla pianificazione urbanistica — mentre in città è in corso l’iter per il nuovo Piano Urbanistico Generale — “impedisce di usare gli alberi come vera infrastruttura di sicurezza contro quattro emergenze vitali per Messina. In primo luogo la qualità dell’aria, selezionando le specie in base alle tabelle di assorbimento degli inquinanti in raccordo con i dati di Arpa Sicilia; in secondo luogo il dissesto idrogeologico, aumentando le superfici permeabili insieme al Piano Urbanistico Generale e al Piano per l’Assetto Idrogeologico; poi il rischio incendi, integrando i rimboschimenti con il Catasto incendi (Legge 353 del 2000) e la Protezione Civile; infine le risorse idriche e il clima, favorendo la ricarica delle falde acquifere e il contrasto alle isole di calore in coerenza con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima”. Viene inoltre evidenziato “il nodo democratico, poiché annunciare un pacchetto chiuso dieci giorni prima dell’avvio dei lavori (dal 13 al 23 novembre) ha azzerato qualsiasi possibilità di deposito pubblico e di osservazioni da parte di cittadini, ordini professionali e associazioni”.

La proposta in quattro punti

In chiusura del suo intervento, Raffaella Spadaro avanza una serie di richieste puntuali all’Amministrazione cittadina. “La manutenzione straordinaria dei marciapiedi e la sostituzione delle piante malate sono necessarie — conclude l’esponente di Europa Verde — ma per dare a Messina una vera infrastruttura verde chiediamo all’Amministrazione di avviare quattro passaggi concreti: pubblicare il censimento georeferenziato aperto del patrimonio arboreo; portare in Consiglio comunale il Regolamento del Verde; redigere un vero Piano del Verde collegato a Piano Urbanistico Generale, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima e Piano per l’Assetto Idrogeologico e sottoposto a verifica di Valutazione Ambientale Strategica; aprire una consultazione pubblica prima dell’approvazione definitiva”.