Medico picchiato nello studio: “Non so chi è stato”. I Cc non gli credono e scavano nel privato

Come sta l'ex sindaco di Saponara. Panarello sarà operato al Policlinico. Dove puntano le indagini

E’ caccia all’uomo a Saponara, dove i carabinieri sono sulle tracce dell’uomo che, due giorni fa, è piombato nello studio del medico di famiglia Aldo Panarello e gli ha rotto la mandibola, per poi dileguarsi. La vittima sostiene di non aver identificato l’aggressore, che avrebbe agito a volto parzialmente coperto con un berretto. Ma gli investigatori non gli credono e hanno puntato i fari sulla vita privata del sanitario ed ex sindaco della cittadina tirrenica alle porte di Messina.

Le indagini

Al vaglio anche altre piste che però al momento non hanno portato a risultati evidenti. I militari stanno passando al setaccio anche le immagini della video sorveglianza di zona in cerca di tracce dell’aggressore, che si è allontanato a piedi dallo studio di via Papa Giovanni XXIII.

Come sta l’ex sindaco

Intanto Panarello sta piano piano migliorando. E’ ancora ricoverato al Policlinico di Messina per le profonde ferite e, appena le sue condizioni lo permetteranno, probabilmente dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico per ricomporre la mandibola fratturata dai pugni dell’aggressore. L’uomo ha anche una spalla fratturata.

L’inquietante precedente

Nello stesso studio teatro dell’aggressione è stato ucciso a colpi di pistola, nel 1995, Vittorio Meli. Il suocero di Panarello è stato assassinato da un paziente con problemi psichiatrici.