Al "Meeting d'Autunno" brillano Ferrara, Arcudi e Perdichizzi - Tempostretto

PATERNÒ – In totale sono 44 le prestazioni che sarebbero valse un podio (primi tre tempi nuotati del raggruppamento) raccolte dai nuotatori di UniMe, Swimblu e Power Team nella prima uscita al XII Meeting d’Autunno. L’evento svoltosi nello scorso fine settimana a Paternò però non era un trofeo o una gara regionale, bensì una prova tempo. In provincia di Catania, nella vasca corta (25 metri) “Giovanni Paolo II” hanno brillato senz’altro le ragazze della Swimblu, ma l’UniMe si è molto rafforzata e i risultati sono lampanti. Solite prestazioni individuali di spicco per Grifò e Sidoti della Power Team.

Il risultato più importante a livello mediatico lo fa registrare Sabrina Maria Ferrara che nuota, primo tempo tra tutti i partecipanti, i 100 farfalla in 1’04″52 che le vale il nuovo record regionale nella categoria Ragazze e sin da ora la qualificazione ai Criteria Nazionali della prossima primavera. Per capire l’importanza dell’impresa basti pensare che nel fine settimana sono caduti altri tre record regionali, ma questi sono stati registrati nella manifestazione gemella di Palermo che raccoglieva le società della Sicilia Occidentale nel trofeo Mimmo Ferrito.

Dei “podi” conquistati dagli atleti tesserati con le squadre messinesi 17 sono stati migliori crono registrati, in cui gli atleti peloritani hanno chiuso in prima posizione. Quattro di Emma Arcudi (UniMe), tre di Sofia Perdichizzi (Swimblu), due per Giorgia Iaria (UniMe), Giorgia Di Mario (Swimblu), Sabrina Maria Ferrara (UniMe), uno per Marta Zaccone (Swimblu), Angelo Costarella (UniMe) e Riccardo Sidoti (Power Team). In diverse gare le ragazze della Swimblu (Perdichizzi-Di Mario) hanno fatto doppietta in alcuni casi invertendosi, mentre la tripletta è riuscita solo all’UniMe nei 50 stile libero categoria Ragazze con Emma Arcudi, Carola Costarella e Sabrina Maria Ferrara.

Ssd UniMe sugli scudi

“Credo tanto in questo progetto ed assieme a tutto lo staff tecnico, all’importantissimo lavoro del direttore generale Sergio Naccari ed al supporto fondamentale del nostro Presidente Silvia Bosurgi, stiamo lavorando sodo per poter migliorare sempre più giorno per giorno – così il responsabile tecnico del settore nuoto universitario, Diego Santoro – Stiamo creando delle strategie e programmi che permettano ai nostri ragazzi di crescere prima come persone e poi come atleti, con obiettivi importanti nello sport e nella formazione universitaria. Vogliamo mettere in atto le condizioni per non far scappare via i nostri atleti ma, al contrario, farli crescere in modo importante sul nostro territorio. Tutto questo grazie ad una struttura, quella della Cittadella Universitaria, sicuramente all’avanguardia, a mio avviso una delle migliori in Italia, apprezzata più volte durante collegiali di livello nazionale da atleti e staff di caratura Internazionale. Vogliamo che il nostro progetto diventi, non solo per la città di Messina ma anche per la città di Reggio Calabria e più in generale per tutto il meridione, un riferimento nello sport di alto livello unito alla formazione universitaria”.

Poker di prime posizioni per Emma Arcudi che termina prima nei 50, 100 e i 200 stile libero Ragazzi e i 100 dorso, terzo crono nei 100 farfalla. Segue la prestazione di Sabrina Maria Ferrara, impreziosita dal record regionale, che nella categoria Ragazzi risulta nuotare il miglior tempo nei 100 e 200 farfalla, secondo nei 50 metri, terzo nei 50 e 100 stile libero. Secondo crono nei 50 stile, a completare la tripletta Unime, per Carola Costarella. Tra gli uomini due terzi posti di Andrea Romeo (100 dorso) e Giovanni Truglio (100 farfalla).

Nella categoria Assoluti guida Giorgia Iaria, altra atleta che ha assaporato palcoscenici a livello nazionale, che domina le prove dei 50, 100 e i 200 farfalla, secondo crono nei 100 stile e terzo nei 50. Tra gli uomini miglior prestazione di Angelo Costarella (100 farfalla); Domenico Costarella ottiene due volte il secondo miglior crono (50 e 200 stile libero), Mattia Arena è secondo nei 50 dorso, come lo è Antonio Bavastrelli nei 1500 stile libero (quarto tempo per lui, ai piedi del podio, negli 800). L’UniMe chiude con i terzi posti di Manuel Pio Dibilio nei 50 stile e 100 farfalla e il terzo posto di Simone Romeo nei 200 farfalla.

58 gli atleti della Ssd UniMe presenti, tra le ragazze: Arbitrio, Arcudi, Assumma, Bonina, Calamoneri, Capurro, Coltraro, Costarella, Cozzucoli, Cucinotta, Ferrara, Iaria, Irrera, Laganà, Lamberti, Leone, Mangano, Monteleone, Pansera, Pizzi, Quattrone, Ribecco, Saraceno, Starcuzzi; tra i ragazzi: Albano, Aliano, Andreacchio, Aragona, Arena, Barbaro, Bavastrelli, Bolignano, Ceci, Costarella A., Costarella D., Cozzucoli, Cucinotta, Debenedetto B., De Benedetto P., Dibilio, Ganino D., Ganino M., Granata, Irrera, Marino, Megale, Molonia C., Molonia G., Monopoli, Ragazzo, Ripepi, Romeo A., Romeo S., Sergi, Suraci, Truglio, Vinci.

Risultati della Swimblu

La Swimblu trainata dalle ragazze nella categoria Assoluti: Sofia Perdichizzi (nello stile libero prima nei 100, 200 e 400, seconda nei 50 e 800, terza nei 1500), Giorgia Di Mario (prima negli 800 e 1500, seconda nei 200 e 400, terza nei 100 stile libero), Martina Zaccone (prima nei 50 stile libero e terza nei 50 farfalla). Tra gli uomini riportano risultati a podio nella categoria Ragazzi: Alessandro Cardillo, terzo nei 100 rana, davanti al compagno Edoardo De Gaetano, e Aurelio Pandolfo che nuota il secondo miglior tempo a Paternò sia nei 200 che nei 400 misti.

Soddisfatto il presidente della società mamertina, Simone Zappia, “soprattutto – ha fatto sapere a Tempostretto – per il carico di lavoro che stiamo affrontando in questo periodo”. Lasciando intendere che alcuni crono sono ancora migliorabili.

Risultati della Power Team

La Power Team conquista il primo posto con Riccardo Sidoti nei 100 misti Assoluti, piazzamento d’onore per Gianmarco Grifò secondo crono nuotato nel fine settimana passato nei 100 farfalla, gara in cui aveva eccelso la scorsa stagione guadagnandosi la top10 a livello nazionale a luglio.

I colori della Power Team sono stati difesi da: Giorgia Bellantoni, Emanuela Cundari, Juli Ganim, Ilze Francesca Merlino, Alessandra Parlavecchio, Antonio Ammendolia, Angelo Bellantoni, Samuele Bonasera, Marco Cupitò, Roberto Donato, Gianmarco Grifò, Carmelo Gugliotta, Sergio Lichì, Claudio Marcimino, Arturo Merlino, Antonio Minutoli, Riccardo Sidoti e Marco Trimarchi.

