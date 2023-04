Memorial Gaetano Alessandro. Sfida tra donatori e giunta Basile, gioca pure il sindaco - Tempostretto

Una giornata di sport che coinvolgerà anche quattro scuole calcio, nel ricordo dello storico presidente dell'associazione "Donare è vita", scomparso a novembre

MESSINA – Vuole essere una grande festa dello sport, con il calcio in primo piano per ricordare Gaetano Alessandro, storico presidente dell’associazione “Donare è vita” ma soprattutto un messinese conosciutissimo in città per il proprio impegno in favore degli altri e della donazione. E così sabato 6 maggio, al campo sportivo “Marullo” di Bisconte, la Nazionale italiana “Donare è vita” affronterà una squadra dell’amministrazione comunale, con la partecipazione del sindaco Federico Basile. Il Comune darà il proprio patrocinio all’iniziativa, come spiegato durante i lavori congiunti di quarta e quinta commissione, presiedute da Rosaria Di Ciuccio e Raimondo Mortelliti.

Il match clou della serata per quello che è il primo memorial Gaetano Alessandro, avrà inizio alle 20.30 ma già dal pomeriggio si sfideranno le scuole calcio di Camaro 1969, Trinacria, Messina Futsal e Sporting Atene in un quadrangolare che punta, soprattutto, a far divertire i bambini, nel ricordo del compianto Gaetano.