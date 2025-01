Mercato Vascone, s’avvicina l’inizio dei lavori

Messina. Oggi un sopralluogo dell'assessore Finocchiaro e dei tecnici comunali

MESSINA – Verso i lavori di ristrutturazione al mercato Vascone. Si pensava prima all’8 gennaio come data d’avvio ma potrebbe esserci un lieve rinvio. Oggi pomeriggio il sopralluogo dei tecnici comunali, con l’assessore con delega ai Mercati Massimo Finocchiaro. Di comune accordo con l’impresa, e dopo un altro incontro che si terrà con gli operatori del mercato, l’amministrazione comunicherà l’inizio dei lavori.

Tanti gli incontri che si sono svolti con l’assessore Finocchiaro e una rappresentanza dei 77 operatori commerciali. In primo piano le necessità dei commercianti: una metà dovrà lasciare il mercato e l’altra metà continuare a operare all’interno della struttura.

77 operatori e più di 100 box

In aprile l’annuncio dell’assessore, dopo la rinuncia della precedente impresa: “I lavori al mercato Vascone saltano ma solo provvisoriamente. I soldi non si perdono e sarà fatta una rimodulazione progettuale. In sostanza, i lavori si faranno per tappe, con una parcellizzazione. C’è chi suggerisce per corridoi. Stiamo parlando di 77 operatori e più di 100 box coinvolti. La riqualificazione del mercato è necessaria”.

L’ipotesi più probabile è che inizino i lavori nella prima metà di gennaio e che una parte degli operatori, la metà collocata nella zona coinvolta, sia spostata al parcheggio di via Catania. Una volta finita la prima metà, si passerà alla seconda.