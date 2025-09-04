Messa in sicurezza del viadotto A20, senso unico alternato sulla Sp 52 di Calvaruso

La limitazione del transito è necessaria per permettere al Consorzio di condurre senza intoppi le operazioni di riqualificazione del viadotto

VILLAFRANCA TIRRENA – Su richiesta del Cas, la Città Metropolitana di Messina ha emanato un’ordinanza che stabilisce la modalità di transito alternato al chilometro 0+400 della strada provinciale 52 di Calvaruso, in corrispondenza del cavalcavia autostradale, nel comune di Villafranca Tirrena.

La disposizione è funzionale a consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e consolidamento dell’infrastruttura lungo il tracciato della A20 Messina-Palermo.

“L’Ente prosegue nella realizzazione di azioni destinate a garantire l’incolumità stradale e il regolare svolgimento della mobilità – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile –. La regolazione del flusso lungo la strada provinciale 52 è necessaria per permettere al Consorzio di condurre senza intoppi le operazioni di riqualificazione del viadotto sulla A20. Il coordinamento con il Cas è fondamentale per assicurare spostamenti più sicuri e funzionali”.