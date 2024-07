Messana, confermata la punta Antonio Cannavò

La punta messinese guiderà ancora il fronte offensivo della formazione giallorossa

MESSINA – Importante novità per l’Usd Messana 1966. L’attaccante messinese, Antonio Cannavò, vestirà la maglia giallorossa anche nella stagione 2024-2025.

Dopo un lungo girovagare per la Sicilia a suon di gol, Cannavò ha abbracciato la causa della Messana nel mercato invernale della passata stagione. Il classe 1992 è un elemento di assoluto valore che ha sposato

appieno il progetto del club peloritano e, a testimonianza della grande fiducia riposta nel calciatore dalla società, nella stagione appena iniziata indosserà anche la fascia di capitano.

Cresciuto nel settore giovanile del Camaro, con cui ha esordito in Eccellenza non ancora maggiorenne prima di approdare in pianta stabile in prima squadra nella stagione 2009/2010 (26 presenze e 4

reti), l’anno successivo si trasferisce al Città di Messina (19 presenze e un gol).

Nelle annate successive il passaggio prima al Villafranca in Promozione e successivamente al Mazzarrà in Eccellenza tra il 2011 e il 2013. Nella stagione successiva si mette in mostra all’Igea Virtus, con cui in

Eccellenza realizza 14 marcature in 29 partite. Un fugace ritorno in Promozione con il Rocca di Caprileone nel 2014/2015, prima di tornare all’Igea e mettere a referto in Eccellenza ben 19 centri. Riesce a fare ancora meglio, 23 gol, con il Milazzo un anno dopo (2016/2017).

Dopo un rapido passaggio al Palazzolo, con il debutto in Serie D nel 2017, si lega al Licata con cui realizza 47 gol in una stagione e mezza in Eccellenza e ottiene la promozione in Serie D. In quarta serie con i gialloblù due annate condite da 24 reti complessive.

La carriera di Cannavò prosegue a Giarre, sempre in D, con 5 gol messi a segno nel 2021/2022, e poi a Taormina in Eccellenza (a bersaglio in 15 occasioni). Nella passata stagione, prima parte al Pro Favara (4 gol in 10 presenze), per poi approdare alla Messana, con cui realizza 10 reti in 16 presenze e con cui è pronto a ripartire.

Articoli correlati