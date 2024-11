Messina. 10 kg di cibo in cattivo stato, denunciato il titolare di un’attività

Sanzioni per un totale di 8mila euro

MESSINA – Cibo conservato in cattivo stato. I carabinieri della Compagnia di Messina Centro, col supporto tecnico del Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Catania, hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per aver detenuto oltre 10 kg di varia tipologia di alimenti in cattivo stato di conservazione. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro penale, elevando sanzioni per un totale di 8.000 euro.

Sul conto del titolare di un’altra attività, invece, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per la mancata tracciabilità sugli alimenti detenuti.