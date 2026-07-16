Messina. A Gazzi fiori e foto per ricordare Enzo Miao

Il quartiere ricorda il tiktoker investito e ucciso da una moto. Il 17 luglio i funerali

Messina – Rose vere e girasoli finti; due foto in cui il sorriso gentile di Enzo giganteggia, in uno appare da giovane, l’altra è una immagine più recente e sotto c’è scritto “Buon viaggio Enzo”.

Il quartiere ricorda il tiktoker

C’è anche una girandola, appesa ad uno dei due pali che adesso sono “gli alberi di Enzo”, sul marciapiede del viale Gazzi che costeggia Mangialupi e l’esterno della scuola Quasimodo, dove Enzo La Foresta è stato travolto e ucciso da una moto, lo scorso 10 luglio. E ci sono i ragazzini che passando in moto lo salutano, quasi fosse ancora lì in carne e ossa. “Ciao Enzo!”. “Ou Enzo” risuona anche dai finestrini delle auto abbassate che sfrecciano in salita sul vialone.

Fiori e una girandola per la vittima dell’incidente

Gazzi ricorda così Enzo Miao, il tiktoker diventato popolare da queste parti per i video in cui con ironia irriverente raccontava gioie e dolori di una vita non sempre facile, vissuta nel quartiere popolare dove è nato, ha sempre vissuto e dove ha trovato la morte, attraversando a piedi il viale Gazzi.

Venerdì i funerali a Gazzi

E’ qui che Enzo La Foresta sarà accompagnato nel suo ultimo viaggio, per i funerali fissati per venerdì 17 luglio alle 16.30 nella chiesa di San Nicolò di Bari. Sarà poi seppellito al cimitero monumentale. Intanto vanno avanti gli accertamenti della Procura per stabilire le responsabilità dell’uomo in sella alla moto che lo ha travolto e ucciso, denunciato per omicidio stradale.