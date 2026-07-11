 Messina. Tiktoker Enzo Miao ucciso da una moto non assicurata

Messina. Tiktoker Enzo Miao ucciso da una moto non assicurata

Alessandra Serio

Messina. Tiktoker Enzo Miao ucciso da una moto non assicurata

sabato 11 Luglio 2026 - 10:24

Cosa sappiamo dai primi accertamenti sull'incidente mortale di stanotte a Messina

Messina – Non era assicurata la moto che ha travolto e ucciso Vincenzo la Foresta, stanotte, mentre attraversava sul viale Gazzi. E’ quanto emerge dai primi rilievi della Polizia Municipale sulla Honda Africa Twin condotta che ha centrato in pieno il 49enne, morto sul colpo. La vittima era molto conosciuta a Messina per i suoi video su Tik Tok dove postava col nickname di Enzo Miao. Sono tutti per lui oggi i messaggi sui social di tantissimi messinesi, addolorati per la scomparsa dell’uomo che riusciva a raccontare la vita cittadina, in particolare nei rioni della popolosa zona sud dove viveva e dove ha trovato la morte, con ironia.

Incidente sul viale Gazzi, cosa sappiamo

Enzo La Foresta stava attraversando il viale nei pressi dell’istituto Quasimodo, poco dopo mezzanotte, quando la grossa moto lo ha travolto. L’impatto è stato violentissimo e la vittima è stata trascinata a terra per almeno 30 metri, prima che il mezzo terminasse la sua corsa, dopo l’impatto. Per il pedone non c’è stato praticamente nulla da fare, mentre il 49 in sella al due ruote è stato sbalzato a terra. Il 118 lo ha condotto all’ospedale Piemonte dove, oltre ad essere medicato, sarà sottoposto al drug test per verificare se fosse alla guida sotto effetto di alcool o stupefacenti. Il mezzo è stato sequestrato dalla Municipale per gli accertamenti su dinamica e velocità dell’incidente mortale. Intanto è venuto fuori che non aveva copertura assicurativa. L’Honda risulta immatricolata soltanto due giorni fa. La posizione del motociclista è ora al vaglio della Procura e la sua iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale sembra scontata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Ecobuddy, gli scarti agroalimentari diventano bioplastiche VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED