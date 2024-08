Messina. “A San Filippo piove e dai rubinetti esce acqua sporca”

Il primo flusso d'acqua dai rubinetti dopo una pioggia è torbido. L'Amam deve intervenire al più presto

MESSINA -Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ogni qual volta si verificano piogge, dai rubinetti esce acqua sporca. Stamattina, mercoledì 21 agosto, da quando è ripreso il flusso di erogazione, intorno alle ore 6,00, l’acqua è rimasta torbida, all’inizio in modo più intenso, poi un po’ meno. In ogni caso, non è stato possibile utilizzare l’acqua e a breve andrà via. Il problema è che ciclicamente mi ritrovo con filtri dei rubinetti e caldaia intasati, e sono soldi che devo uscire per chiedere l’intervento dell’idraulico. Ogni volta mi ritrovo con un serbatoio di acqua sporca e, con la situazione di carenza idrica, non è facile svuotare e riempire 2.000 litri di acqua. In precedenti occasioni, a seguito di segnalazione, all’Amam mi hanno rassicurato che il problema era stato risolto (ma a quanto pare, fin quando non piove, apparentemente è risolto)”.

Non si può andare avanti così. L’Amam intervenga

Continua il cittadino: “Il problema è nel pozzo di San Filippo Superiore (che rifornisce la zona). Con le piogge, straripano le sorgive e l’acqua arriva nelle pompe del pozzo. La situazione non può andare avanti così. L’acqua fornita giornalmente in questa zona non si può definire potabile. Sin quando sono visibili le infiltrazioni, uno sa di non avere acqua potabile, ma anche se sono minime è contaminata”.