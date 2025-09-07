Messina-Ac Palermo, Savanarola: “Prestazione maiuscola, un punto che dà morale”

Le dichiarazioni nel post partita dei tecnici in panchina, del direttore sportivo Martello e del capitano Garufi. Soddisfazione in casa biancoscudata per il buon pari

MESSINA – Dopo lo 0-0 tra Messina e Athletic Club Palermo, prima giornata in Serie D nel girone I, nell’ambiente messinese c’è soddisfazione visto l’esordio arrivato in situazione di emergenza. Così mister Giuseppe Savanarola, allenatore in seconda del Messina che : “Siamo molto contenti per la prestazione di oggi fornita dai ragazzi, una prestazione maiuscola dove tutti hanno visto una squadra che ha messo in campo cuore, determinazione, sacrificio e voglia. Nella prima mezz’ora crediamo abbia influito il cambio di campo, altrimenti non si spiega perché la squadra è uscita fuori nel secondo tempo. Personalmente è successo tutto velocemente, viverla da calciatore è diverso che stare dall’altra parte. Non mi aspettavo di essere in panchina per la squalifica (due giornate, ndr) di mister Romano, questo punto ci dà morale e ci fa lavorare con autostima diversa. Stiamo cercando di mettere benzina pian piano nel serbatoio, avremo presto anche un turno infrasettimanale e dobbiamo centellinare tutte le forze facendo ruotare i giocatori anche in previsione, speriamo di no, di infortuni. L’ammonizione? In campo le prendevo sempre, a parte gli scherzi intanto protestiamo poi vediamo che succede”.

Gli fa eco Giovanni Martello, direttore sportivo biancoscudato: “L’incognita era scontata, da una squadra totalmente nuova con cinque allenamenti non ci aspettavamo chissà cosa. Sono contento perché ho visto lo spirito battagliero giusto e un gruppo che si è aiutato in campo. C’è tanto da migliorare ma se i presupposti sono questi possiamo solo che crescere. Alla prima non potevamo essere perfetti e con i meccanismi già oliati. Paradossalmente quando pensavamo di calare la squadra è venuta fuori, abbiamo avuto occasioni dove potevamo passare ma va bene così”.

Il capitano Sergio Agatino Garufi: “La cosa importante oggi era mettere in campo più che tattica e tecnica lo spirito che deve distinguerci da qui alla fine. Non sarà facile vista la penalizzazione ora di -13 ma non deve mancare lo spirito. Per assurdo il primo tempo non conoscendoci abbiamo faticato, nel secondo siamo venuti più fuori e abbiamo dimostrato alla piazza che ci teniamo. Siamo anche un po’ amareggiati per quelle occasioni che potevano portarci ai tre punti”.

Così il messinese Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo: “Il campo ha detto che potevamo fare qualcosa in più, venire qui non era semplice quindi guardiamo il lato positivo anche se c’è rammarico. C’era attesa per questo esordio ma l’abbiamo interpretata bene, dovevamo essere più incisivi e cattivi sotto porta. Ci prendiamo questo punto e ce lo teniamo stretto. Sono messinese e questo stadio lo sento casa mia e fa un certo effetto. Sono contento che il calcio a Messina sia ripartito e faccio un grossi in bocco al lupo alla società e al mister che personalmente conosco”.