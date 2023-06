Messina. Acclarata la presenza di idrocarburi nell'acqua, rimane il divieto di uso potabile - Tempostretto

Sono arrivati i risultati delle analisi sui campioni prelevati

MESSINA – È acclarata la presenza di idrocarburi nei campioni prelevati, dunque l’acqua risulta ancora non potabile nella vasta zona del centro città oggetto di contaminazione e di accertamenti. È quanto risulta dalle analisi dei laboratori interpellati da Amam per verificare la qualità dell’acqua in rete costantemente.

Attivi già da ieri i Centri Operativi comunale e prefettizio, dei quali Amam è pienamente parte attiva, per garantire supporto e assistenza alla popolazione ma anche per pianificare ogni operazione di intervento e bonifica degli impianti, di cui saranno fornite specifiche informazioni, a seguire.

Intanto, Amam ribadisce che è fondamentale attenersi a quanto indicato nelle ordinanze sindacali n°116/2023 e n°118/2023 (del 13 e 14 giugno scorsi) e, sino a piena soluzione del problema, ai cittadini, saranno garantiti costantemente i seguenti servizi:

• le autobotti di Amam in n°3 punti: piazza Masuccio, viale Italia e piazza Lo Sardo

• il pronto intervento di Amam da attivare al numero telefonico 090.3687722

• il pronto intervento del Coc raggiungibile al numero telefonico 090-22866

