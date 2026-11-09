Messina. Incendio alla Camera di Commercio, cosa succede adesso

Come si tornerà all'operatività e su cosa punta i fari l'inchiesta. Le mosse degli indagati

Messina – La Camera di Commercio vuole ripartire, dopo l’incendio della scorsa settimana che ha distrutto l’ultimo piano perimetrale. Ma soprattutto vuole mettere in sicurezza il palazzo di via Cavallotti che ospita gli uffici camerali e le sedi di tante sigle delle categorie produttive della provincia e che è in sé un gioiello architettonico ed artistico notevole. Il presidente Ivo Blandina e la segretaria Paola Sabella si muovono perciò in due direzioni. Da un lato vogliono accelerare sugli interventi di messa in sicurezza. In questo senso la priorità è coprire la parte rimasta scoperta a causa dell’incendio, per evitare che eventuali piogge aumentino danni e disagi ai piani inferiori.

Camera di Commercio, le priorità

Per questo Blandina ha chiesto alla Procura di poter accedere ai locali ed effettuare insieme ai tecnici un piano di interventi, insieme ad una ricognizione dettagliata dei danni, visto che l’intero edificio è al momento sotto sequestro. Nel frattempo la Camera è alla ricerca di soluzioni logistiche per far ripartire le operazioni al pubblico. Oggi i dipendenti hanno lavorato in smart working e buona parte delle operazioni degli utenti sono già disponibili sul portale telematico, ma ancora tanta attività si svolge fisicamente e a contatto diretto con l’utenza. Si sta perciò pensando all’attivazione di sportelli decentrati temporaneamente, che potrebbero essere ospitati in appositi container esterni o nei vicini uffici della Dogana e dell’Autority. Anche per poter aver a disposizione l’archivio cartaceo, però, è necessario recuperare il materiale dall’edificio.

Come si muove la Procura, nuovi sopralluoghi e incarichi tecnici

Prima di concedere il nulla osta la Procura deve però avere la certezza, da parte dei Vigili del Fuoco, che i locali siano parzialmente agibili e le operazioni di messa in sicurezza terminati, e che l’eventuale attività all’interno non pregiudichi le necessità della Scientifica, degli investigatori e dei consulenti tecnici incaricati dalla magistratura e dalle parti di effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi e prelievi. Per questo la sostituta procuratrice Roberta La Speme – a lavoro sul caso insieme alla sostituta Assunta Musella – effettuerà un sopralluogo, insieme ai Vigili del Fuoco e la Polizia. Anche gli indagati hanno chiesto di accedere ai locali, o meglio chiedono di consentire ai propri consulenti tecnici di ispezionare il palazzo. Ed è probabile che già nelle prossime ore anche gli inquirenti incarichino un proprio consulente per ricostruire la dinamica.

Inchiesta con tre indagati

I tre indagati, Antonino Ponzini, responsabile dell’azienda che si occupava dei lavori sui condizionatori, e gli architetti Giovanni Lazzari e Angelo Di Carlo, iscritti con le ipotesi di reato di disastro colposo e rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, si sono affidati agli avvocati Filippo Pagano ed Enrico Ricevuto ed attendono di essere ascoltati dagli investigatori.

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