Volley serie B. Successo del Messina Volley al tiebreak, al maschile il derby alla Jonica

Nei campionati femminili conquistano tre punti anche Orlandina, Amando Jonica e Futura Santa Teresa, al maschile riposava Letojanni

In un “PalaRescifina” gremito, il Messina Volley conquista al tie-break la prima vittoria stagionale, contro l’Alus Mascalucia, nella 4ª giornata del campionato di Serie B2 femminile. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen conquistano i primi due set, subiscono il ritorno delle avversarie per poi dominare il tie-break con cinismo e lucidità. Partita di altissimo livello da entrambe le parti con il Messina Volley ottimo in difesa, diretta dal libero Miriam Colombrita, e ispirato in regia con la palleggiatrice Milly Apruti, pronta ad imbeccare le bocche di fuoco giallo-blu.

“Siamo molto felici di questo risultato – commenta a fine gara Marcela Nielsen, allenatrice/giocatrice del Messina Volley – anche se ancora non siamo riuscite il massimo del nostro potenziale. Abbiamo purtroppo ancora paura di vincere e questo è dovuto alla tensione ed al nervosismo. Per questo stiamo lavorando soprattutto sulla parte mentale”. Circa il numeroso tifo al PalaRescifina ha dichiarato: “C’era un bellissimo tifo e rispetto all’anno scorso abbiamo molti più dirigente e persone che si sono avvicinate alla nostra squadra e siamo molto contenti di questo”.

I risultati delle altre messinesi

Sempre in Serie B nazionale si è giocata, al maschile, la sfida tra Sicily Bvs e Jonica Volley, il derby tra messinesi è stato vinto dagli ospiti jonici che hanno vinto soltanto al quinto set, riposava in questa quarta giornata il Volley Letojanni.

In B1 femminile successo dell’Orlandina che tiene il passo delle prime della classe, la formazione nebroidea ha superato fuori casa con un netto 3 a 0 la squadra di Cesena. In B2 femminile invece oltre al Messina Volley successo pieno della Futura Santa Teresa, in casa contro Meteuria, e dell’Amando, che lascia un set per strada, contro Terrasini.

Messina Volley – Alus 3-2

Primo set che parte in chiave etnea con tre spunti di Gidere Ba e che valgono il +4 (0-4). Nielsen e due muri di Apruti e Rebecca La Spada riequilibrano il parziale (5-5), ma le ospiti ripartono a testa a basssa e piazzano un nuovo +3 (5-8) firmato Jennifer D’Antoni e Doriana Lo Iacono. Le locali non mollano e Marta Radicella trova il pari (9-9). Si viaggia punto a punto fino a quando Nielsen calibra il +2 (19-17) per le giallo-blu, inducendo coach Dario Messana al time-out. Il Messina Volley va sul set-point (24-22) con il secondo discrezionale ospite, che sortisce gli effetti desiderati visto che l’Alus trova il pari. Batti e ribatti ai vantaggi con Barbora Basile e il muro di La Spada a consegnare il set alle peloritane (28-26).

Radicella e due palle a terra di Claudia Puglisi (muro ed ace) aprono il secondo set (+3; 5-2) in favore del Messina Volley, con le ospiti a reagire e trovare il pari (5-5) grazie ad Elide Bontorno. Il set scivola punto a punto fino al doppio vantaggio di casa (19-17) siglato da Radicella e l’ace di La Spada. Coach Messana va in pausa, ma Puglisi e Nielsen allungano a +4 (23-19). Nuovo discrezionale ospite con Nielsen a piazzare il set-point (+5; 24-19). Ba lo annulla e la stessa schiacciatrice italo/argentina porta sul 2-0 (25-20) il computo dei set per il Messina Volley.

Bontorno apre il terzo con il +3 (1-4) per le ospiti. Sul 6-2 per la squadra etnea, le peloritane chiamano la pausa, ma la musica non cambia e si va sul +8 (5-13) con protagoniste Lo Iacono, D’Antoni e Martina Petta. Il Messina Volley cerca di ricucire, ma le ospiti, con lo stesso gap, si portano sul 20-12. Secondo discrezionale di casa e Ba firma il set-point (+12; 12-24). Il muro di La Spada lo annulla, ma Petta lo concretizza (13-25).

Nel quarto l’Alus parte a testa bassa e fissa il +5 (2-7) con Bontorno, Lo Iacono, Petta e Ba. Il Messina Volley va in pausa ed accorcia a -2 (6-8) grazie a Nielsen, Basile e Radicella. Il Mascalucia riparte e concretizza il +6 (10-16) sempre con Ba. Due palle a terra di Nielsen ricuciono a -4 (13-17) con coach Messana in pausa. Ba e D’Antoni allungano (+6; 13-19) e due punti di Ba chiudono il parziale (+8; 16-25) e portano il match al tie-break.

Nel quinto La Spada e Radicella piazzano il +2 (4-2) per la squadra di casa con coach Messana in time-out. Ancora La Spada con due ace e la palla a terra di Basile tracciano il solco di +6 (8-2) per il Messina Volley. Lo Iacono e il muro di Ba accorcia a -4 (9-5). Il Messina Volley mantiene il pallino del gioco e con Puglisi, Nielsen e Basile va a +6 (13-7). Ba accorcia (13-8) con la compagine di casa a chiudere il match a proprio favore (15-8).

Le classifiche

Serie B maschile girone H

Ciclope Volley 11

Volo Palermo 8

Jonica Volley 8

Papiro Fiumefreddo 7

Sicily Bvs 7

Letojanni 6

Giarratana 6

Sciacca 6

Aquila Bronte 5

Milani Cosenza 3

Gela 3

Cus Unical 2

Gibellina 0

Serie B1 femminile girone D

Forlì 11

Bisceglie 11

Volleyro Roma 10

Roma Volley 9

Orlandina 8

Futura Teramo 7

Nardò Lecce 6

Farmitalia Catania 6

Santa Lucia Roma 5

Jesi 5

Modica 4

Cesena 1

Riccione 1

Isernia 0

Serie B2 femminile girone L

Melilli 12

Amando Ionica 12

Braciera Palermo 9

Alus Catania 9

Futura Santa Teresa 9

Volley Palermo 7

Terrasini 6

Città di Gela 6

Lory Vibo Valentia 5

Teams Catania 3

Reggio Calabria 3

Messina Volley 2

Metauria Gioia Tauro 1

Ciclope Bronte 0