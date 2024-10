Messina, al voto i progetti di Democrazia partecipata

Come scegliere tra le cinque proposte selezionate che hanno a disposizione un budget di 110 mila euro

Fino al 31 ottobre sarà possibile votare per scegliere i progetti presentati dagli stessi cittadini nell’ambito della democrazia partecipata a Messina. L’amministrazione ha ultimato l’iter per la presentazione e la selezione delle proposte civiche pervenute e ha indetto la votazione pubblica sui fondi da destinare ai progetti. Il budget stanziato è di 110 mila euro.

Come votare

Sulla piattaforma https://serviziweb.comune.messina.it/votaProposta.php del sito istituzionale del Comune di Messina si può visionare l’elenco, dei 5 progetti promossi dai cittadini, sottoposti a votazione e scegliere quello ritenuto più meritevole di preferenza.

Possono votare tutti i residenti del Comune di Messina, che abbiano compiuto 16 anni. Per la votazione online è indispensabile essere forniti di Spid o C.I.E. ed è ammessa una sola espressione di voto. L’idea progettuale che avrà avuto più consensi sarà quella che verrà realizzata, a cura dell’amministrazione comunale.

I 5 progetti selezionati

“Sport Attivo a Scuola”. Il progetto mira alla rifunzionalizzazione di una parte del cortile della scuola primaria “Evemero da Messina” a Sant’Agata, per la realizzazione di uno spazio destinato alle attività di educazione motoria. “Campo Gioco Multifunzione”. Proposta progettuale che prevede l’allestimento di un campo gioco multifunzione nel cortile lato sinistro della scuola “Città di Firenze” di Torre Faro. “Progetto per la riqualificazione di un’area sita in via del Carmine villaggio Contesse”. Si tratta di un’azione volta alla realizzazione di un campo a cinque e di un’area giochi. “Parcheggio ed area giochi per bambini”. Progetto volto ad attrezzare uno spazio aperto alla cittadinanza e per attività ludico-ricreative nel rione Montepiselli. “Ceramiche d’amuri”. Idea progettuale finalizzata alla collocazione di vasi in terracotta decorati a mano con motivi siciliani ornati da fiori e piante lungo il percorso cittadino, da piazza Castronovo a piazza Cairoli.

“A breve sarà comunicato il calendario election day, con i luoghi e i giorni, in cui i cittadini possono votare le 5 idee progettuali oltre che on line, anche direttamente in presenza recandosi a palazzo Zanca o nelle sedi delle sei municipalità”, spiega l’assessore Massimiliano Minutoli, che ribadisce l’importanza della partecipazione della cittadinanza anche in quest’ultima fase della votazione, “in quanto si tratta di progetti che rappresentano sempre strumento per la crescita dell’intera comunità sotto il profilo del benessere e della qualità della vita”.