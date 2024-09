Messina, allacci abusivi alla rete elettrica: 6 denunce dei Cc

Controlli straordinari dell'Arma in zona sud, dove sono state fermate diverse persone alla guida ubriache

MESSINA – Da alcuni tralicci dell’energia elettrica pendevano cavi “non regolari”. E’ così che i Carabinieri della Compagnia Messina sud hanno individuato e denunciato 6 persone per furto di energia elettrica. Il controllo degli uomini dell’Arma insieme ai tecnici della società erogatrice ha svelato gli allacci abusivi realizzati attraverso un bypass dai contatori fino alle rispettive abitazioni.

I controlli straordinari effettuati dai carabinieri ha riguardato tutto il territorio della Compagnia, in particolare il litorale ed i villaggi della zona sud del capoluogo peloritano: più di 30 veicoli e 60 persone esaminate. Diverse e multe staccate, in particolare per guida in stato di ebrezza ( due di loro sono stati anche segnalati alla Prefettura).

Tre persone poi, sono state denunciate perché, fermate, hanno fornito false generalità o erano alla guida di un mezzo sequestrato o, ancora, erano alla sorveglianza speciale e ne violavano le prescrizioni.

Nell’ambito dell’attività antidroga, tre giovani di età compresa tra i 23 e 33 anni sono stati segnalati alla

Prefettura di Messina quali assuntori di droghe: avevano addosso qualche dose di marijuana, hashish e

cocaina, detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina.