Messina, all’Arena di Villa Dante sabato lo spettacolo degli Earth, Wind & Fire

Alle ore 21 un evento che si preannuncia memorabile: “Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay”, il live show con l'energia del leggendario gruppo statunitense

MESSINA – Una notte all’insegna del groove, del soul e della grande musica americana è pronta a riscaldare l’estate messinese. Sabato 9 agosto alle ore 21, l’Arena Villa Dante ospiterà un evento che si preannuncia memorabile: “Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay”, il live show che porta sul palco l’autentica energia del leggendario gruppo statunitense. Dietro questo progetto straordinario c’è Al McKay, chitarrista storico degli Earth, Wind & Fire, co-autore di alcuni dei loro brani più iconici come September e Boogie Wonderland.

Con la sua direzione artistica, la Earth, Wind & Fire Experience fa rivivere il sound originale che ha segnato un’epoca, facendo ballare milioni di persone in tutto il mondo. Con oltre 90 milioni di dischi venduti, sei Grammy Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame, gli Earth, Wind & Fire sono un simbolo universale di eccellenza musicale. La formazione attuale – un ensemble di talenti internazionali – continua questa eredità con spettacoli travolgenti, fedeli allo spirito e alla potenza dell’originale. A calcare il palco di Messina saranno le straordinarie voci di Tim Owens, DeVere Duckett e Claude Woods, insieme allo storico chitarrista Gregory Moore, già membro degli Earth, Wind & Fire. Anche se Al McKay, per motivi di salute, non è sempre presente dal vivo, ogni esibizione è interamente plasmata secondo la sua inconfondibile visione artistica.

Nata negli anni ’90 come “LA Allstars”, e poi ribattezzata “Al McKay Allstars”, la band ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo con un repertorio che abbraccia R&B, soul, disco e funk in puro stile anni ’70 e ’80. Ogni show è una festa di ritmo e colore, con arrangiamenti impeccabili e un’energia contagiosa che incanta pubblico e critica. Un’occasione unica per immergersi nei grandi classici degli Earth, Wind & Fire e rivivere, sotto le stelle di Messina, la magia di un suono che ha fatto la storia. Il funk è vivo, e il 9 agosto ha un solo nome: Earth, Wind & Fire Experience. Qui per acquistare i biglietti.

