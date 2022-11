Messina. Allerta meteo arancione, scuole chiuse in molti comuni anche domani - Tempostretto

Nella zona jonica seconda giornata di stop alle lezioni

Confermata anche per domani, 30 novembre, l’allerta meteo arancione su Messina e provincia. Questo il nuovo bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale. Per la giornata di domani, in Sicilia sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro- orientale tirrenica, con apporti al suolo moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali, con cumulate localmente moderate; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con cumulate generalmente deboli. Isole Eolie: molto nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco. Nevicate al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati. Venti forti dai quadranti settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali.

Scuole chiuse, ecco dove

Ricevuto l’avviso di allerta meteo arancione, numerosi sindaci della riviera jonica messinese hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, 30 novembre. Fino a questo momento sono state firmate apposite ordinanze nei comuni di Letojanni, S. Teresa, Sant’Alessio, Furci, Roccalumera, Nizza di Sicilia e Alì Terme.