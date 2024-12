Messina, allievi del Domenico Savio ancora insieme dopo 46 anni

In 50 anni non si sono mai persi, portando con sé lungo la vita il ricordo degli anni di scuola e gli insegnamenti dell'istituto

Messina – Si sono ritrovati insieme una sera dopo 46 anni. Sono gli ex allievi del Domenico Savio di Messina: Stefano Russo, Giovanni Rovito, Marcello Scaramozzino, Nicola Gentile, Giuseppe Borgia, Fabio Marchello, Antonio Sturniolo e Domenico Manganaro.

In realtà gli ex compagni di scuola in questi anni non si sono mai persi e hanno così deciso di rincontrarsi per ricordare i giorni belli tra i banchi, per una cena. Un momento che è servito anche a comprovare l’impronta che ha lasciato in tutti loro l’insegnamento ricevuto durante gli anni scolastici. Il gruppetto si è conosciuto alle elementari: erano tutti insieme tra i banchi di una stessa classe. Alle medie sono stati divisi ed hanno concluso le medie nelle Terza A e B dell’anno scolastico 1977/78.