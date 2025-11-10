Messina, ancora viabilità in aula: tra i temi Annunziata e la via tra San Licandro e Tremonti

I vertici della sesta municipalità hanno completato il discorso su Ortoliuzzo, quelli della quinta hanno esposto le proprie criticità sul traffico: il punto in commissione

MESSINA – Il “viaggio” della prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa tra le varie municipalità è continuato anche oggi. All’ordine del giorno i problemi di viabilità e traffico della quinta circoscrizione e la parte “finale” di quelli della sesta, dopo il rinvio di lunedì scorso. Ospiti i rappresentanti delle due municipalità.

Dalla copertura del torrente Annunziata al caso di via Ecuador

Il presidente della quinta, Raffaele Verso, ha parlato per primo dell’Annunziata, concentrandosi sulla copertura della parte alta del torrente “che risolverebbe gran parte delle problematiche, in un posto in cui il traffico nelle ore di punta è tanto. Siamo in una situazione difficile lì dell’Annunziata”. Tra le altre problematiche, il presidente della quinta Municipalità ha ricordato la richiesta di una strada alternativa “che potrebbe essere al Viale dei Tigli, ma capisco che non è facile”. E ha anche parlato di un vecchio progetto di collegamento “sopra” la panoramica per garantire un’altra via da e verso la parte più a nord della città.

Il consigliere e vicepresidente Giulio Fragale ha poi ricordato la questione del collegamento tra San Licandro e Tremonti, con una strada di cui si parla da decenni. “Una tematica datata – ha spiegato – e sarebbe davvero importante per alleggerire la viabilità dando una nuova valvola di sfogo al traffico”. E il consigliere Lelio Fama, infine, si è concentrato sul caso della discesa Ecuador, che porta dal viale Regina Elena alla via Brasile e da lì al viale della Libertà: “Abbiamo chiesto più volte di intervenire da quando è stata chiusa, perché se no l’unico sfogo è direttamente l’Annunziata”.

Ortoliuzzo e viale Stagno d’Alcontres

Poi si è tornati a parlare della sesta Municipalità con il presidente Pagano a chiedere una commissione con i tecnici per il collegamento a Ortoliuzzo con via Fazzino. Ma ha anche ribadito le perplessità della circoscrizione sulla realizzazione del nuovo parcheggio a Rodia senza altri collegamenti per l’entrata e uscita dal villaggio. Pagano ha proposto “di invitare il dirigente all’Urbanistica per capire se sia possibile acquisire le lottizzazioni degli anni ’80” e realizzare così un’altra strada. Con lui anche i consiglieri Salvatore Scandurra, che ha citato il caos del viale Stagno d’Alcontres, e Giovanni Russo, che ha precisato, parlando di Ortoliuzzo, che l’allargamento della condotta delle acque meteoriche “non tocca alcuna abitazione, solo pertinenze”.