Messina. Aperto il parcheggio di interscambio Gazzi Socrate

33 posti auto, è il quinto parcheggio aperto su 14

33 posti auto, di cui uno per disabili e uno per la ricarica delle auto elettriche. E’ stato aperto oggi il parcheggio Gazzi Socrate, che si trova sul viale Gazzi.

Si tratta del quinto parcheggio d’interscambio aperto, su un totale di 14 previsti grazie al finanziamento da 15 milioni di euro ottenuto nel 2015.

Ad oggi gratuiti, presto a pagamento

Gli altri finora aperti sono quelli di via San Cosimo, viale Europa centro, viale Europa est e Bordonaro), ad oggi gratuiti, che dovrebbero diventare a pagamento a partire da aprile.

Solo durante le festività natalizie era stato aperto anche il parcheggio di via Catania, che ha chiuso nuovamente per ospitare il mercato Vascone durante i lavori di ristrutturazione.

Si attende da tempo la fine dei lavori per Papardo e Campo delle Vettovaglie, mentre sono in corso a viale Europa ovest, Palmara, San Licandro e Gasometro, ancora da iniziare a Giostra Sant’Orsola e Santa Margherita. C’è anche un altro parcheggio, quello del palacultura, la cui apertura era stata annunciata per novembre 2022. Dopo più di un anno è ancora chiuso.

Multipiano automatici

Alle battute finali anche i lavori per l’automatizzazione dei parcheggi multipiano: Cavallotti, Villa Dante e Fosso. Accesso e uscita saranno regolati da barre automatiche (in realtà per i primi due era già così) ma all’ingresso e su ogni piano sarà indicato il numero dei posti disponibili, così da evitare di girare a vuoto. Utile soprattutto al Fosso che, almeno la mattina, è quasi sempre pieno. Ecco perché il Comune di Messina sta lavorando all’ampliamento.