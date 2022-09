Messina. Blitz dei consiglieri al "Celeste": "Terreno in condizioni perfette" - Tempostretto

I componenti della V Commissione sono andati per un sopralluogo all'impianto di via Oreto

MESSINA – I componenti della V Commissione consiliare con delega allo sport si sono recati per un sopralluogo allo stadio comunale “Giovanni Celeste”, storico impianto cittadino, per un sopralluogo volto a testare con mano le condizioni della struttura, fondamentale per il calcio messinese.

Mortelliti: “Terreno ottimo, da ultimare i locali interni”

“Segnalo l’ottimo lavoro svolto con riferimento al terreno di gioco, trovato in perfette condizioni dopo la risemina – scrive il presidente della commissione Raimondo Mortelliti – da ultimare alcuni interventi a livello strutturale nei locali interni della struttura ed esternamente al terreno di gioco. Manca poco per essere pronto per la prima squadra cittadina e per le altre piccole realtà calcistiche della nostra città”.