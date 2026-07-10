 Messina. Caccia al pirata della strada che investe e-bike e fugge

Messina. Caccia al pirata della strada che investe e-bike e fugge

Alessandra Serio

Messina. Caccia al pirata della strada che investe e-bike e fugge

venerdì 10 Luglio 2026 - 17:07

Ciclista ricoverato al Papardo. Si cerca il conducente di una Mercedes classe A

La Polizia municipale è sulle tracce del conducente pirata che nel pomeriggio di oggi 10 luglio ha investito una e-bike e si è allontanato. Gravemente ferito l’uomo in sella al mezzo elettrico, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo.

Investe ciclista e si allontana, cosa sappiamo

Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Giardina, stanno ora visionando le telecamere di sicurezza per identificare il conducente della Mercedes classe A. L’auto procedeva in direzione Nord e, rientrando da un sorpasso, ha colpito il mezzo a due ruote, sbalzando il giovane in sella. Il ragazzo ha sbattuto prima col viso poi contro un archetto di metallo posto a protezione del marciapiede.

Incidente sulla litoranea, è caccia al pirata della strada

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 che ha poi trasferito il malcapitato in ambulanza all’ospedale, dove è stato ricoverato per le cure necessarie. L’automobilista che ha causato l’incidente si è invece allontanato senza prestare soccorso.

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