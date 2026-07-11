Polizia municipale, “servono più personale e più ore di servizio a Messina”

Mentre domina l'allarme sicurezza nelle strade, la Cisl Fp invita l'amministrazione all'assunzione di 5 funzionari e al passaggio da 24 a 36 ore settimanali

MESSINA – Il tema di una presenza più incisiva della polizia municipale è reso ancora più urgente dai continui incidenti mortali e dall’allarme sicurezza nelle strade. Ora la Cisl Funzione pubblica “esprime apprezzamento per le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale per fronteggiare la grave carenza di organico del Corpo di polizia municipale”. Ma invoca “più personale e più ore di servizio per rafforzare la presenza sul territorio e nelle periferie”.

“Il concorso pubblico bandito nel 2024 per la copertura di 100 posti e il successivo scorrimento della graduatoria, con l’assunzione di ulteriori unità a tempo determinato e parziale per 24 ore settimanali, hanno rappresentato importanti interventi per il rafforzamento del Corpo. Riteniamo che il percorso avviato dall’amministrazione debba adesso proseguire – dichiara la segretaria generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri – tenendo conto delle cessazioni dal servizio intervenute e della necessità di garantire una presenza sempre più capillare della polizia municipale sul territorio”.

La Cisl Fp Messina “chiede di procedere, mediante lo scorrimento della graduatoria vigente, all’assunzione di tutti i 5 funzionari di polizia municipale previsti. Dei 5 funzionari precedentemente assunti, infatti, soltanto 3 risultano oggi effettivamente in servizio presso il Corpo, poiché uno presta servizio in posizione di comando presso altro ente e un altro si è dimesso per assumere servizio presso una diversa amministrazione. Il rafforzamento del personale operativo deve necessariamente essere accompagnato da un’adeguata presenza di funzionari, indispensabili per assicurare il coordinamento e un’efficiente organizzazione dei servizi”.

Le richieste: dall’assunzione di 5 funzionari al passaggio da 24 a 36 ore settimanali

“Considerato che le 24 ore settimanali del personale assunto a tempo determinato sono finanziate per un triennio con risorse del ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo per la sicurezza urbana, la Cisl Fp Messina chiede al Comune di verificare la possibilità, alla luce dell’attuale capacità assunzionale e finanziaria dell’ente, di sostenere con risorse proprie il differenziale necessario per incrementare l’orario di lavoro fino a 36 ore settimanali. Le maggiori ore di servizio – prosegue Bicchieri – potrebbero essere destinate al potenziamento del controllo del territorio e dei servizi di prossimità, con particolare attenzione alle periferie e alle aree maggiormente interessate da criticità. Rafforzare la presenza della polizia municipale significa garantire più sicurezza, legalità e servizi ai cittadini”.

Il sindacato auspica che “l’amministrazione comunale prosegua nel positivo percorso già intrapreso, valutando l’incremento dell’orario di lavoro da 24 a 36 ore settimanali del personale assunto a tempo determinato e procedendo alla copertura di tutti i 5 posti di funzionario di polizia municipale attraverso lo scorrimento della graduatoria vigente. Investire sul Corpo significa investire sulla sicurezza e sulla qualità della vita della città. Più personale, più ore di servizio e una maggiore presenza nelle periferie rappresentano risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.