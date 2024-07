Messina calcio, Pergolizzi chiede un incontro a Sciotto “Su prospettive e sfide future”

Il presidente del Consiglio comunale interviene sull'estate turbolenta vissuta dal club e chiede al patron giallorosso un confronto

MESSINA – Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi ha chiesto al presidente Pietro Sciotto un “incontro sul futuro della nostra società di calcio, l’Acr Messina”. Il consigliere legato al sindaco Federico Basile e al gruppo politico di Cateno De Luca, in una lettera al patron giallorosso, ha spiegato: “Considerando l’importanza della squadra per la nostra comunità e riconoscendo il ruolo fondamentale che essa svolge nella promozione dello sport e della coesione sociale, vorrei richiederLe un incontro per discutere del futuro della società”.

Pergolizzi parla di “prospettive future, piani di sviluppo ed eventuali sfide che potrebbero sorgere”, dando massima disponibilità al presidente a livello di orari e luogo d’incontro.