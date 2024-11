Messina. Cani randagi aggressivi al Molo Norimberga VIDEO

La denuncia di un sottufficiale della Marina: "Un rischio per la sicurezza"

MESSINA – Da febbraio segnala il pericolo alle autorità locali e ora ha anche girato un video. Un sottoufficiale della Marina militare, in servizio nella zona di San Raineri, denuncia la presenza di cinque cani randagi vicino al Molo Norimberga. Cani aggressivi, in branco e “la presenza di croccantini a terra potrebbe rafforzare la loro aggressività. Potrebbero percepire come un pericolo l’arrivo di altre persone nel luogo dove mangiano, pur passando dall’altra parte della strada”.

“Mi hanno circondato ringhiando”

Mette in evidenza l’autore della segnalazione: “Si tratta di un rischio reale per la sicurezza. Sono cinque cani che, anche se non provocati, considerano oramai quel tratto di strada come loro territorio. Così in passato mi hanno circondato ringhiando e abbaiando, minacciosi, a una distanza minima di circa 30 centimetri dalla mia persona”.

“Hanno soppresso le corse Atm e il pericolo aumenta”

In passato, il sottoufficiale ha pure chiamato la polizia municipale, che l’ha “scortato” fino alla sede militare. E sottolinea: “Sembra che la presenza di questo branco di cani considerati “di quartiere”, e sempre più minaccioso, sia già noto agli uffici comunali. In più la scelta di sopprimere ogni tipo di corsa nelle ore serali delle linee Atm dirette verso piazzale Todaro potrebbe creare pericoli anche per i giovani pedoni. Giovani che usufruiscono saltuariamente del campo da pallacanestro presente in zona. Serve un intervento urgente per garantire una reciproca convivenza e sicurezza tra pedoni e animali”.