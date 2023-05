Messina. "Canta per i tuoi diritti", serata benefica al Palacultura - Tempostretto

Sabato 27 maggio, biglietto a 10 euro. L'intero incasso per l'organizzazione dello "Stretto Pride"

In vista dello Stretto Pride del prossimo 10 giugno e su invito del comitato Stretto Pride di Messina, la compagnia teatrale Nutrimenti Terrestri – con Maurizio Puglisi direttore artistico – organizza una serata di musica e spettacolo.

L’evento si terrà sabato 27 maggio al Palacultura Antonello di Messina in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina, di Tuma Records – etichetta discografica siciliana indipendente – e del movimento “R-esistenza Poetica”.

Gli artisti coinvolti hanno scelto come titolo dell’evento “Canta per i tuoi diritti”, un momento di condivisione per riflettere insieme sul delicato tema dei diritti Lgbtq+ e di ogni altra forma di discriminazione, accompagnato da tanta buona musica.

Ad aprire la serata, alle ore 20, la band “La stanza della Nonna” con Karmagally, cui seguirà un intermezzo a cura di R-esistenza Poetica con la partecipazione di Leonardo Mercadante per poi dare spazio, alle ore 21, a “Il Cuppari”, con David Cuppari, Simona Vita, Massimo Pino e Peppe Pullia in concerto.

La manifestazione ha uno scopo benefico: l’intero ricavato dei biglietti della serata sarà devoluto all’Associazione Arcigay di Messina per sostenere l’organizzazione del Pride.

I biglietti al costo di 10 euro sono reperibili all’ingresso del Palacultura sabato 27 maggio a partire dalle 18 ed è possibile effettuare prenotazione esclusivamente tramite messaggio whatsapp al numero 3517914291.