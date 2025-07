Messina. “Caos auto a San Saba e zero controlli”

Problema grave, al quale va trovata presto una soluzione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “S. Saba, spiaggia invasa da macchine che bloccano anche gli unici scivoli per accedere, grandi disagi per i disabili e non. Zero controlli o vigili, messi peggio che a Rodia.”

La situazione caotica di S. Saba e Rodia, soprattutto nei fine settimana, è stata recentemente oggetto di attenzione da parte del Consiglio comunale, nel corso di una riunione indetta dalla Prima commissione, presieduta da Salvatore Papa. Gli intervenuti, tra cui il comandante della Polizia municipale, Giovanni Giardina, hanno evidenziato la complessità della situazione, alla quale non appare facile trovare rimedio. Tuttavia, va fatto ogni sforzo per restituire ai due villaggi accettabili condizioni di vivibilità. Per trovare soluzioni strutturali, seppur di medio periodo, la Giunta Basile ha deciso di realizzare un parcheggio a Rodia, per il quale sta cercando un’area idonea.