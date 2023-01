Messina, il Capodanno in piazza è stato un successo. Basile: "Sguardo nuovo verso il futuro" - Tempostretto

Il sindaco ha affidato ai social la sua reazione sul bagno di folla al Duomo. In pochi giorni in migliaia nel centro storico: si attende Alberto Urso il prossimo 4 gennaio

MESSINA – In attesa del concerto di Alberto Urso del prossimo 4 gennaio, che di fatto chiuderà le festività natalizie a Messina, la città si gode un Natale diverso. Dopo il bagno di folla a Piazza Duomo per i Negramaro, anche la notte di Capodanno, con l’orchestra di Renzo Arbore, il comico Denny Napoli e diversi dj hanno raccolto gli applausi e l’abbraccio metaforico dei messinesi. In tanti nel corso della notte si sono alternati lungo le vie del centro, per scambiarsi auguri e brindisi, ma anche per ballare e cantare festeggiando l’arrivo del nuovo anno.

Basile su Facebook: “Guardiamo al domani con sguardo nuovo”

Un 2023 che, promette Basile sul proprio profilo ufficiale, vedranno Messina ancora in crescita. Il sindaco ha scritto: “Capodanno in Piazza Duomo conclude un 2022 all’insegna di musica, cultura ed eventi che devono vedere la nostra Città protagonista per un 2023 ancora più all’insegna dei grandi eventi!! Guardiamo al domani con uno sguardo nuovo e attento per far ritornare Messina allo splendore che merita”. Un augurio che ha il gusto di una promessa, tanto ai messinesi quanto a Messina stessa.

Finocchiaro dopo i Negramaro: “Messina pronta ad andare oltre”

Il primo cittadino è stato in piazza insieme al vicesindaco Salvatore Mondello e agli assessori Finocchiaro, Cannata e Calafiore. Proprio Finocchiaro, assessore tra l’altro ai grandi eventi, poche ore prima dell’ultimo dell’anno ha commentato su Facebook la riuscita del concerto dei Negramaro: “Ieri sera la Città di Messina ha dimostrato di essere pronta ad andare oltre, ha dimostrato di avere visione, di avere capacità programmatica e organizzativa e di non temere confronto. Tutto questo si realizza grazie al lavoro ed alle sinergie di tutte le istituzioni. Dietro la riuscita ed il successo di un evento di questa portata c’è un lavoro di gruppo di oltre due mesi, di riunioni, di prove, di approfondimenti, dove ogni singola criticità è studiata e valutata ripetutamente, da tecnici specializzati e da professionisti della sicurezza, dell’ordine pubblico, della sanità e del volontariato. Niente è lasciato al caso”.

Dai Negramaro ai concerti estivi

Anche la sua una promessa di cosa Messina potrebbe essere anche nel 2023? Intanto nel corso dell’anno i grandi eventi torneranno allo stadio Franco Scoglio. Il 4 luglio tornerà Tiziano Ferro, il 30 dello stesso mese la prima volta dei Pinguini Tattici Nucleari.

