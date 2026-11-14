Messina. Clamorosa sentenza per i disservizi postali in zona nord

Il verdetto per i portalettere di via Olimpia, sette anni dopo le sospensioni
Messina – Si chiude con una pioggia di assoluzioni il processo sui presunti disservizi postali all’ufficio di via Olimpia. Un fatto che destò talmente scalpore, ai tempi, che moltissimi messinesi lo ricordano ancora molto bene, malgrado siano passati sette anni. Anche perché a dare il via all’inchiesta furono proprio le segnalazioni di diversi cittadini.
La sentenza
Il processo di primo grado si chiude con la prescrizione di tutti i reati e l’assoluzione nel merito del reato più grave tra quelli contestati. Tutti assolti, quindi, per prescrizione, da tutti i reati contestati. Cade anche l’accusa più grave, non prescritta, ma che secondo i giudici non ha trovato riscontro in dibattimento: assoluzione per non aver commesso il fatto, quindi, per gli imputati ai quali era contestato anche il falso. Si avvicina la sentenza di primo grado per il caso della posta” sparita” dal centro di via Olimpia. I fatti risalgono a oltre 10 anni fa e il processo, partito nel 2019, è approdato alle fasi finali la scorsa estate.
Le accuse contro portalettere e dirigenti
A luglio scorso l’Accusa aveva chiesto la condanna dei sei imputati per interruzione di pubblico servizio e truffa aggravata, contestati a vario titolo: 2 anni ed 8 mesi per Angela Cingari, allora direttrice dell’ufficio postale; stessa richiesta per il caposquadra Giuseppe Scarcella e per il portalettere Marco Ciraolo; 2 anni per l’ex vicedirettore Domenico Giacoppo, infine un anno per il caposquadra Alfio Chiarenza e per la portalettere Carmela Perrone.
Il sindacalista scagionato
Ma il Tribunale, dopo aver ascoltato anche i difensori, ha deciso diversamente ed ha applicato le prescrizioni, che oggi per procedura prevalgono anche sulle eventuali assoluzioni nel merito. Tra i difensori, gli avvocati Tindaro Celi e Nino Favazzo. Fra gli indagati iniziali anche il portalettere e rappresentante sindacale Massimo Micari, che venne scagionato ed al processo era parte civile, assistito dall’avvocato Gianmarco Silvestro.
Le denunce dei cittadini e la scoperta della Polizia
Nel maggio 2019 erano state sospese quattro persone dopo gli accertamenti della Squadra Mobile, che si era avvalsa di pedinamenti e intercettazioni. Decine e decine i casi di disservizi scoperti, tra il 2016 e il 2017, con raccomandante non recapitate che, secondo l’Accusa, venivano “coperti” compilando formalmente il modello 24B. In sostanza i portalettere attestavano che non era stato possibile reperire il destinatario, invece la consegna non era stata neppure tentata.
Bravi tutti, ma la vergogna resta!!!!
non entro nel merito della sentenza, ma se Nordio adesso ma anche chi lo ha preceduto invece che inventarsi improbabili riforme ad uso più dei delinquenti che dei magistrati, avessero investito di più in personale nei tribunali e numero dei giudici, non avremmo i tempi della giustizia più lunghi d’Europa. Tra quando è stato commesso il reato a quando si va a processo e sino alla sentenza, non possono passare 10 anni come in questo caso.
Ne può passare il principio tanto caro ai cosiddetti garantisti dell’italico ordine come Meloni e Salvini che per mano di Nordio invece che inasprire le pene aboliscono i reati, soprattutto quelli legati alla pubblica amministrazione e alla politica come l’Abuso d’Ufficio e abbassano i tempi delle prescrizioni. Col paradosso che se un pensionato ruba una mela al supermercato va in galera se un sindaco o un assessore — che, nello svolgimento delle sue funzioni, violava specifiche norme di legge o di regolamento (oppure ometteva di astenersi in presenza di un conflitto d’interessi), procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure cagionando un danno ingiusto ad altri, non viene neanche indagato.
meditate meditate prima di andare a votare la prossima volta, anche perchè vi potreste più facilmente ritrovare nella parte del povero pensionato che del politico.
Io mi auguro che la giornalista per vari motivi abbia omesso dei passaggi fondamentali della vicenda che giustifichino quanto deciso dai giudici… Se così non fosse altro che repubblica delle banane…
PS. Dall inc… ho la pressione a 300
Questa è la vergogna della giustizia italiana. C’erano dubbi che finisse così?