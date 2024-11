Messina. Cocaina sotto il sedile dell’auto, arrestato spacciatore

Un controllo nella notte da parte dei carabinieri della Compagnia di Messina centro

MESSINA – Un controllo di notte. In auto ci sono cinque persone. Uno di loro, l’uomo alla guida, è un 37enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri percepiscono un po’ di nervosismo. Parte una perquisizione personale e veicolare. E trovano, nella macchina, sotto il sedile, oltre 10 grammi di cocaina. I controlli antidroga sono proseguiti anche all’interno dell’abitazione del 37enne. Lì i militari

hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione intriso di polvere. Probabile residuo di

droga. L’uomo è stato arrestato per spaccio di droga e si trova ora agli arresti domiciliari.

La droga sequestrata, analizzata dai carabinieri del Ris di Messina, avrebbe potuto generare oltre

50 dosi per il mercato illegale degli stupefacenti. Una persona che si trovava nell’auto, invece, è stata segnalata come assuntore di droghe alla Prefettura di Messina. Aveva con sé una modica dose di marijuana detenuta per uso personale.