Messina. Consegnati i lavori al PalaMerlino, “il 2025 sarà l’anno degli impianti sportivi” VIDEO

Basile: "Dopo il Celeste recuperiamo un altro pezzo di storia". Finocchiaro: "Sarà un gioellino". Tribune, impianto fotovoltaico e illuminazione led

MESSINA – Dopo il Celeste consegnati i lavori anche al PalaMerlino. Il palazzetto che ospita le società di pattinaggio avvierà i lavori, per circa 4,3 milioni di fondi del Pnrr al fine di ammodernarlo, che dovranno terminare entro un anno. Stamane presso la struttura erano presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, l’esperto Francesco Giorgio, la Rup del progetto Concy Spagnolo e i rappresentanti delle società catanesi che si occuperanno dei lavori.

La struttura chiuderà i battenti e per le società agonistiche che lì praticano pattinaggio artistico (Asd Futura ’90 e Asd Polisportiva Sport è Vita) e hockey in linea (Asd Erre Sports in line) si pensa a soluzioni alternative nelle scuole. La ristrutturazione sarà possibile grazie ai fondi del Pnrr, per questo la scadenza di 12 mesi non potrà essere mancata, e prevederà di rifare la copertura con tanto di pannelli solari. L’illuminazione sarà tutta a led e sarà migliorato l’impianto elettrico per un miglior efficientamento energetico, saranno inoltre installate delle tribune in modo da renderlo agibile al pubblico.

Basile: “2025 anno importante per gli impianti”

La soddisfazione del sindaco Basile: “L’orgoglio c’è sempre quando si progetta, si programma e si consegnano i lavori che da qui ad un anno ci vedranno recuperare un altro impianto importante. Il PalaMerlino sarà oggetto di un ammodernamento della struttura e sarà installato un sistema fotovoltaico. La struttura verrà totalmente ripristinata e così, dopo lo stadio Celeste, avremo un altro pezzo di storia che viene ammodernato. Il 2025 sarà un anno importante per gli impianti sportivi in città”.

Finocchiaro: “Sarà un gioiellino”

Finocchiaro scende nei dettagli dei lavori e sul futuro dell’impianto: “Siamo stati sempre attenti e abbiamo seguito ogni passo di questo progetto, come prima è stato per il Celeste. Una delle novità è che saranno aggiunte tribune per 450 posti in modo da renderlo agibile col pubblico, la copertura sarà in lamiera coibentata e ci saranno dei pannelli fotovoltaici. Grande impegno quindi anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico con tutta l’illuminazione a led, entro 12 mesi sarà e dovrà essere consegnato. Una volta pronto rimarrà un gioiellino del Comune dove ovviamente stazioneranno le società che fino ad oggi sono state qui rendendo possibile far praticare a tanti giovani il pattinaggio e l’hockey”.

