Messina. Consumano cibo da asporto e lasciano i resti in Piazza Cairoli - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. Certe abitudini incivili non si riescono a debellare

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Piazza Cairoli, sabato sera: gesti di inciviltà messinese”.

Ci occupiamo da anni di questa grave forma di inciviltà . Purtroppo ancora non si riesce a debellare questa assurda abitudine, che deturpa quello che da molti viene considerato il salotto della città. Naturalmente anche se avvenisse altrove sarebbe intollerabile e un atteggiamento del genere non si concilia affatto con il necessario rispetto dei beni comuni. E’ auspicabile, comunque, che i fast food che insistono sulla piazza si impegnino a sensibilizzare i clienti ad un consumo educato: si farebbe, così, qualche passo in avanti in direzione del vivere civile.