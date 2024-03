Messina-Crotone. Modica e Roma: “Manca un rigore, Emmausso imperdonabile”

Le dichiarazioni polemiche dalla sala stampa del "Franco Scoglio"

MESSINA – Ennesima partita in cui i tesserati del Messina si vedono costretti a parlare degli episodi arbitrali. Mister Modica non commenta il fuorigioco ma è netto sul fallo da rigore non concesso a Rosafio che da una telecamera da un’altra angolazione in possesso della società è netto, Rosafio sposta la palla e poi viene atterrato. Allenatore e direttore sportivo poi commentano anche sul rosso rimediato da Emmausso nel finale che ha lasciato la squadra in dieci nel finale, quando era alla ricerca del pareggio, e soprattutto vedremo quanto sarà l’entità della squalifica.

Giacomo Modica, allenatore Messina: “È mancata la conclusione finale, fatta meglio. Con più convinzione avremmo fatto qualcosina di importante a livello realizzativo. La squadra mi è piaciuta ha dato intensità, un peccato la situazione da cui nasce il gol subito, ma purtroppo è il calcio. Non voglio essere polemico, presumo abbiate la possibilità di analizzare il rigore non fischiato a Rosafio sullo 0-0, d’altronde ormai ci siamo abituati. Non so come far capire a questa società che dobbiamo farci rispettare invece abbiamo scelto di restare in silenzio ed è brutto dirlo noi non contiamo nulla. Io ho chiesto solo il mio e non ci hanno dato un rigore in casa quest’anno (in realtà da tre anni, ndr). Alla squadra faccio i complimenti per la grandissima partita, grande impegno dedizione applicazione e qualità di giocate. Complimenti a Baldini e alla sua squadra che si sono portati via i tre punti. Io penso che Emmausso è recidivo, ha sbagliato e non voglio perdonarlo perché gliel’avevo detto prima. Non voglio giustificarlo, nell’intervallo gli avevo detto di stare attento perché rischiava. Speriamo sia una squalifica lieve. Sul gol annullato non lo so, ho visto il rigore non dato a Rosafio che per me è certo, il fuorigioco mi dicono che c’era e va bene. I ragazzi devono stare sereni nonostante la sconfitta, non è successo nulla dal punto di vista della classifica. I punti a disposizione ci sono, intanto mettiamo al sicuro la salvezza, poi dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, archiviamo il risultato non la partita che è stata buona”.

Domenico Roma, direttore sportivo Messina: “La prima dichiarazione prima delle vostre domande è chiedere scusa al Crotone, c’è stato il problema delle docce fredde come anche successo a noi e agli arbitri. Siamo ospiti e non è un problema cagionato dall’Acr Messina, chiedo comunque scusa al Crotone ai calciatori del Messina e agli arbitri. Sulla prestazione posso fare un plauso ai ragazzi e al mister, riguardo ai torti abritrali devo dire che non si può non dare un rigore come quello non dato a Rosafio, lui sposta la palla e gliene colpito su entrambe le gambe. Sullo 0-0 e rigore per noi può cambiare tutto. Da tre anni il Messina non riceve un rigore in casa, non è possibile non darne uno come quello non dato oggi, sul fuorigioco non vado a sindacare, sul rigore l’hanno visto anche i ciechi. Vorremmo un po’ più di rispetto. Il nostro obiettivo principale è salvarci, Emmausso ha fatto uno sciocchezza ed è giusto si prenda le proprie responsabilità, salterà Benevento e credo anche altre gare successive, faremo a meno di Manetta come successo in altre partite. Io credo che come società possiamo far presente quello che ci spetta e non ci è stato dato, ci siamo fatti sentire nelle sedi opportune, l’arbitro è umano e può sbagliare però mi chiedo perché si sbaglia sistematicamente contro di noi? A Giugliano mancano rigori, oggi non può non darlo. Chiediamo il nostro, tutto qua”.

Silvio Baldini, allenatore Crotone: “Il Messina è una squadra organizzata, Modica è molto bravo e cerca di arrivare al risultato con delle idee, credo sia uno dei più bravi in Serie C, il Messina è una squadra che sviluppa idee con tanta intensità. Noi siamo stati bravi a stare equilibrati e aspettare che la partita cambiasse. Oggi non eravamo rimaneggiati ma avevo pochi cambi a disposizione, eravamo questi e Crialese quando è entrato ha fatto l’ala per cercare di essere propositivo in fase offensiva. La mia squadra credo non abbia rubato niente, noi abbiamo creato anche e sbagliato dei gol clamorosi”.

