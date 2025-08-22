Messina. Degrado all’ex scuola elementare di Catarratti

Si attende da anni una soluzione che però non arriva ancora

MESSINA – Agatino Bonarrigo, ex presidente circoscrizionale, ha inviato la seguente segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275: “Situazione ex scuola elementare di Catarratti. Nonostante il sopralluogo con il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti, avvenuto su sollecitazione del sottoscritto, alla presenza della coordinatrice provinciale di Forza Italia, Bernadette Grasso, e nonostante la richiesta inviata dalla consigliera comunale di Forza Italia, Cettina Buonocore, sempre su mia sollecitazione, ad oggi permane uno stato di pericolo sia per un eventuale incendio, sia sul piano igienico-sanitario per gli abitanti della zona circostante. A quando scerbatura ed eliminazione di suppellettili varie? Si richiede, altresì, di conoscere cosa si intenda fare di questa struttura. Potrebbe essere ristrutturata e adibita a struttura sociale e all’esterno installare giochi per bambini, visto che il villaggio Catarratti ne è totalmente sprovvisto”.

Bisogna dire che Bonarrigo si occupa da ben dodici anni dell’ex scuola, costruita con i fondi della legge Falcucci e, a causa del mancato collaudo da parte delle vecchie amministrazioni, abbandonata per anni rendendola soggetta ad atti vandalici e semi-distruzione. Successivamente, con i fondi di risanamento dell’ambito “C“, la struttura à stata ristrutturata. Di nuovo lasciata in condizioni di abbandono, si è andata sempre più deteriorando.

A marzo scorso era stato il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, ad occuparsi della questione che a tutt’oggi non sembra avere prospettive concrete di soluzione.