Messina. Degrado senza fine all’ex ospedale Margherita

Da anni si discute della realizzazione della Cittadella della Cultura. Dall'ultimo aggiornamento del marzo scorso nessuna novità
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ex ospedale Margherita e zone limitrofe (vista da via Regina Elena). In mezzo un grosso condominio. Da anni pericolo costante di incendio e infezioni da ratti ed altro”.
Da tempo il nostro giornale denuncia la condizione di degrado in cui versa l’ex ospedale Margherita. Sono molti anni ormai che si discute di trasformare la struttura abbandonata di viale della Libertà in una Cittadella della Cultura. Le ultime notizie in merito risalgono al marzo scorso. Da allora tutto è finito nel porto delle nebbie di una politica regionale spesso distante dalle esigenze del territorio.