Messina. Dieci paline per indicare quanti posti liberi ci sono nei parcheggi d’interscambio

Lavori per installarle dal 20 gennaio al 20 marzo

MESSINA – Quanti posti liberi ci sono nei parcheggi d’interscambio più vicini? Si potrà saperlo in anticipo grazie a dieci paline elettroniche che verranno installate in città e indicheranno il numero di parcheggi disponibili.

Il Dipartimento comunale Servizi Manutentivi ha autorizzato la Pica srl di Oliveri a realizzare i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti di collegamento delle paline, che si svolgeranno dal 20 gennaio al 20 marzo 2025.

Le paline saranno dieci e saranno installate in questi punti: 1 via La Farina (carreggiata est) a sud dell’intersezione con via San Cosimo; 2 viale Europa (carreggiata sud) a monte dell’intersezione con via Spadafora; 3 via Cesare Battisti (lato monte) a sud dell’intersezione con via Tommaso Cannizzaro; 4 via La Farina (carreggiata est) ad intersezione con via Nino Bixio; 5 via Tommaso Cannizzaro (lato sud) ad intersezione con via Natoli; 6 via Vittorio Emanuele II (lato ovest) a nord dell’intersezione con viale San Martino; 7 via Vittorio Emanuele II (lato est) a nord dell’intersezione con viale Boccetta; 8 viale della Libertà (carreggiata monte) – piazza Attilio Salvatore, ad intersezione con via Pola; 9 viale Giostra (lato sud) a monte intersezione via Ruello; 10 via Garibaldi (lato est) a nord di piazza Juvara.

I parcheggi finora aperti, che resteranno gratuiti almeno fino al 28 febbraio, sono quelli di Bordonaro, San Cosimo, Gasometro, Papardo, Gazzi Socrate, via Catania, Campo delle Vettovaglie, Palmara, Europa est, Europa centro ed Europa ovest (la prima metà). Alle fasi finali i lavori per il parcheggio di San Licandro, mentre dovrebbero riprendere presto quelli a Giostra Sant’Orsola. Atteso a breve, infine, l’inizio dei lavori per l’ultimo, quello di Santa Margherita.