La riunione dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale: ecco come si interverrà. Stretta su monopattini e bici modificate

MESSINA – Sono imputabili all’elevata velocità e alla distrazione alla guida le maggiori cause di incidentalità a Messina. Il dato, relativo al periodo gennaio-luglio 2026, è emerso nel corso dell’ultima riunione dell’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale, istituito in Prefettura con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio dei sinistri verificatisi nel territorio dell’Area Metropolitana e di individuare iniziative ed interventi strutturali.

Durante l’incontro è stato preso atto che numerosi incidenti hanno coinvolto utenti deboli della strada e, in particolare, pedoni e conducenti di ciclomotori e monopattini. Proprio per tutelare queste categoria sono state prese in esame diverse soluzioni strutturali, come una più corretta segnalazione delle strisce pedonali ed una maggiore illuminazione e visibilità delle stesse, nonché una puntuale regolamentazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati. Sull’argomento il Comune di Messina ha reso noto che è in programmazione un’attività di riqualificazione di diverse strade urbane.

Stretta su monopattini e bici a pedalata assistita

Altro tema preso in esame dell’Osservatorio è stato quello della micro mobilità e mobilità sostenibile legata all’utilizzo di monopattini elettrici e di biciclette a pedalata assistita. Dal confronto è emerso l’utilizzo a volte improprio dei predetti mezzi, che costituisce un rischio per l’incidentalità in determinate aree urbane e si è discusso sull’opportunità di vietarne il transito in alcune aree pedonali della città.

Esaminata anche la problematica relativa alle biciclette a pedalata assistita modificate. I presenti hanno convenuto sulla necessità di approntare controlli mirati per accertare il rispetto delle prescrizioni previste in materia dal Codice della Strada.

Campagna di prevenzione con simulatori di guida

Durante la riunione si è parlato anche degli incidenti provocati da stati di alterazione dovuti all’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno confermato il loro impegno nell’attività di prevenzione e controllo sul territorio, anche attraverso campagne di sensibilizzazione. A tale scopo è stata proposta un’iniziativa che sarà messa a punto in un prossimo incontro con l’ASP di Messina, il Comune di Messina e la Confesercenti, che coinvolgerà gli avventori di bar e locali cittadini nell’utilizzo di simulatori di guida in stato di alterazione e di etilometri portatili, messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria.

Alla riunione, presieduta dalla Prefetta Cosima Di Stani, hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, della Città Metropolitana, di alcuni Comuni, tra cui il Comune di Messina, dell’ANAS, del CAS, dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, della Centrale operativa 118, dell’ASP e dell’ACI Messina.

(In foto di copertina un incidente di repertorio)