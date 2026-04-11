 Messina. Domenica seconda tappa del campionato regionale di Risiko

Messina. Domenica seconda tappa del campionato regionale di Risiko

Redazione

Messina. Domenica seconda tappa del campionato regionale di Risiko

sabato 11 Aprile 2026 - 10:30

I vincitori accederanno alla fase finale

Il club ufficiale di “Risiko Challenge” di Messina, denominato “Risiko dello Stretto”, in collaborazione con il circolo “Ludik and Games”, organizza la “Seconda Tappa” del “Decimo Campionato Regionale individuale di Risiko Challenge”, che si svolgerà domenica 12 aprile 2026, dalle ore 10 in poi, nella sede del circolo “Ludik anda Games” a piazza Casa Pia.

Il torneo si svolgerà su tre partite, la prima alle ore 10 e le altre due alle 14 e alle 16:30, a seguire la premiazione dei primi quattro giocatori con maggior punteggio. Questo torneo consentirà ai vincitori di accedere alla fase finale del “Campionato Regionale Individuale di Risiko Challenge”.

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