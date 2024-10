Messina. Dopo la morte della piccola Francesca, domani riapre la “Mazzini-Gallo”

Effettuata a scopo precauzionale la sanificazione dei locali, ma la scuola precisa: "nessuna segnalazione di rischi da parte degli organi preposti"

MESSINA – Riprenderanno domani le attività alla scuola primaria “Mazzini-Gallo”, istituto frequentato dalla piccola Francesca Galletta, la bimba di 8 anni morta al Policlinico nella mattina del 21 ottobre, probabilmente per uno shock settico.

Con la circolare numero 69/2024 del 22 ottobre 2024, la scuola “informa, per opportuna conoscenza, che alla data odierna (ieri, ndr) non è giunta alcuna comunicazione dagli Enti Sanitari preposti (ASP-Policlinico Universitario) di eventuali rischi sanitari derivanti dalla permanenza nei locali di questa Istituzione scolastica”.

“Ciò nonostante – prosegue la circolare – in seguito al drammatico lutto che ha colpito l’intera comunità scolastica e a scopo puramente precauzionale, questo Organo di dirigenza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Sindaco dott. Federico Basile che si ringrazia per la vicinanza e il costante supporto, già nella giornata di ieri pomeriggio (lunedì, ndr) ha predisposto una sanificazione con prodotti e macchinari professionali effettuata dal personale scolastico nei locali del plesso centrale”.

“A ulteriore tutela, come da circolare n. 68, è stata sospesa l’attività didattica per disinfestazione della scuola primaria. Auspicando di poter rasserenare gli animi di tutti i genitori comprensibilmente turbati dall’accaduto e considerata la già programmata disinfestazione nella giornata odierna per i locali della Scuola Primaria di Via Natoli 81, la stessa verrà estesa anche ai locali della Scuola Secondaria di I grado e ai locali del plesso di Via La Farina ang. Via N. Bixio (pal. rosa). Pertanto l’Istituto rimarrà chiuso nel pomeriggio del 22 ottobre e per l’intera giornata del 23 ottobre. Le lezioni riprenderanno regolarmente giorno 24 ottobre 2024”, conclude la circolare.