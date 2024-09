Messina. “Doppio senso in via Palomba per evitare code alla rotonda di Papardo”

La delibera del Consiglio della VI Municipalità, il sollecito al Comune Doppio senso in via Salvatore Palomba, dall’uscita della Panoramica poi verso su fino all’incrocio col viale Stagno D’Alcontres e viceversa. La proposta nasce da Massimo Costanzo, consigliere della VI Municipalità, ed è sancita dalla delibera numero 14/2023 del Consiglio di quartiere, trasmessa al Comune il 30 gennaio 2024. Sono trascorsi sette mesi e, almeno finora, è rimasta lettera morta. Duecento metri di strada con carreggiata abbastanza larga da consentire il transito di auto in senso opposto ed evitare che, una volta usciti dalla Panoramica, si debba scendere fino alla rotatoria e poi risalire. “Vista la presenza del parcheggio di interscambio e del restringimento della sede stradale – scrive Costanzo – consentirebbe a chi deve andare all’ospedale Papardo, a Sperone e a Faro Superiore di evitare le code che si formano in prossimità della rotonda, anche dovute alla presenza di un centro commerciale”.