Messina. È la sera di Eros Ramazzotti, le info sulla viabilità e la scaletta del concerto

Si apre la stagione dei concerti al Franco Scoglio: divieti di sosta e navette Atm per assistere al concerto

MESSINA – Si apre la stagione dei concerti allo stadio Franco Scoglio. A Messina a rompere il ghiaccio questa sera, sabato 20 giugno, sarà Eros Ramazzotti. Dopo le date sold out a Milano, Napoli e Roma il cantante romano è pronto a dare spettacolo nel sud Italia con l’impianto di contrada San Filippo che accoglierà fans da tutta la Sicilia e certamente anche dalla vicina Calabria.

Due ore ininterrotte di show porteranno gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album Una Storia Importante / Una Historia Importante. Ad accompagnare Ramazzotti sul palco una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Le info sulla viabilità per lo stadio Scoglio

Per il concerto di questa sera, con orario d’inizio fissato alle ore 21:00, ci saranno delle limitazioni alla viabilità. Dalle ore 12 alle 20 sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, per un tratto di circa 100 metri a sud della Scalinata Ringo. L’area sarà riservata alla fermata degli autobus ATM impiegati nel servizio speciale di collegamento con lo Stadio Franco Scoglio.

Divieto di sosta dalle ore 17 fino alle 3 di notte su tutto il viale degli Agrumi, la strada che porta allo stadio. La bretella dello svincolo San Filippo (via Nicolò Carosio) dalle ore 11.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno, l’accesso alla bretella di collegamento dello svincolo San Filippo sarà riservato esclusivamente agli autobus ATM, ai taxi, ai veicoli muniti di pass per i parcheggi dello stadio, alle forze dell’ordine, ai mezzi di emergenza, ai veicoli autorizzati e ai mezzi a servizio delle persone con disabilità. I veicoli diretti ai parcheggi ufficiali dello stadio (rosso, verde e giallo) dovranno accedere esclusivamente dalla bretella di via Nicolò Carosio provenendo da via Adolfo Celi e via Giorgio La Pira.

Limitata inoltre la circolazione sulla tangenziale autostradale, in particolare: svincolo di San Filippo chiuso al traffico delle rampe in uscita dalle ore 17:30 e fino a cessate esigenze, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di marcia. I pullman diretti al concerto di Eros Ramazzotti dovranno obbligatoriamente utilizzare lo svincolo di Gazzi. Medesima limitazione in senso contrario; in questo caso i pullman diretti al concerto di Geolier saranno obbligati a uscire allo svincolo di Gazzi.

La scaletta del concerto di Messina

Taxi Story Quanto amore sei Un cuore con le ali / A me me piace ‘o blues Un’emozione per sempre I belong to you (Il ritmo della passione) Stella gemella Adesso tu Una storia importante Cantico Più che puoi Dove c’è musica La luce buona delle stelle Se bastasse una canzone Musica è Un’altra te / No Woman No Cry Un attimo di pace Terra promessa Fuoco nel fuoco Cose della vita Un angelo disteso al sole Più bella cosa

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