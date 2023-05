Messina e quel brutto vizio di sostare sugli stalli disabili: 150 rimozioni in un mese - Tempostretto

L'azione repressiva messa in atto quotidianamente della Polizia Locale non basta. Serve un cambio culturale

MESSINA – Proseguono i controlli programmati dal Comando della Polizia Municipale contro l’occupazione abusiva delle aree di sosta riservate ai portatori di handicap. Servizi svolti ormai quotidianamente anche per consentire la libera circolazione sugli scivoli dai marciapiedi che agevolano il passaggio di chi purtroppo è costretto in carrozzella. Su questo fronte la Municipale sotto la guida del comandante Stefano Blasco ha cambiato decisamente passo.

A Messina, porta della Sicilia e scalo di migliaia di croceristi, nel solo mese di aprile la Polizia Locale ha elevato oltre 500 sanzioni per violazioni al codice della strada, con 150 rimozioni coatte per sosta vietata. In generale, si tratta di mezzi che, senza averne titolo, erano parcheggiato nei posti auto riservati alle persone con disabilità o che ostruivano i percorsi a loro dedicati. Oltre 600, complessivamente, i punti decurtati dalle patenti di guida, mentre quasi una cinquantina i pass per disabili che nell’arco di un anno sono stati sanzionati e ritirati perché contraffatti o scaduti.

Da mesi è in atto da mesi un servizio apposito, giornaliero, interamente dedicato alla vigilanza in tema di tutela dei titolari di pass disabili e di aree di sosta a loro riservate, nonché dei percorsi viabili sempre a loro dedicati e sui quali l’amministrazione del sindaco Basile e l’assessore Mondello stanno attuando sforzi importanti a livello di interventi. Il Corpo di Polizia Municipale ricorda che è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero telefonico della centrale operativa: 090771000.