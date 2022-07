Messina. "...e vennero in Mille", il popolo racconta la storia - Tempostretto

Sabato all'Arena Tano Cimarosa di Don Minico la conferenza concerto a cura di Enzo Caruso

MESSINA – «E’ un regalo che voglio fare a Paolo Mazza in questo spazio per artisti per il suo impegno per la cultura popolare», esordisce così il professor Enzo Caruso. Che, dismessi i panni di assessore alla Cultura di Messina per vestire quelli di menestrello nella conferenza concerto “Il Popolo racconta la Storia…e vennero in Mille. Sogni e illusioni del Sud tra documenti”, canti e racconti popolari” sabato 23 luglio ore 20:30 all’Arena Tano Cimarosa di Don Minico, precisa: «L’approccio alla conferenza concerto non è di colui che ha un condizionamento da considerazioni personali ma un invito ad ascoltare un racconto ricostruito con testimonianze e documenti». La conferenza avrà nel curatore Caruso voce narrante e chitarra, Antonio Pizzi violoncello, Enzo Maiomone percussioni, tutti e tre dei Truvatura, ai tamburi Santino Merrino dei Cantustrittu, Filippo Cavallaro cuntastorie, introduzione Mario Sarica Museo Cultura e Musica dei Peloritani, e si articolerà in una parte al proiettore con slides e in una parte al classico cartellone del cuntastorie. L’appuntamento con la storia della spedizione dei Mille e non solo aspetta sabato prossimo.