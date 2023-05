Messina. Ecco i numeri dei "Cammini del sud" - Tempostretto

Presentata anche l’iniziativa di promozione della Sicilia dei Cammini a Santiago de Compostela

Emozioni ed entusiasmo per i Cammini e i percorsi siciliani. Il press tour, promosso dall’assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana che dal 24 al 27 maggio ha portato giornalisti e creatori di contenuti a camminare e a pedalare in Sicilia, è stato un successo. L’incontro conclusivo, che si è svolto al Mu.Me. – Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, è stato l’occasione per fare il punto sullo sviluppo dei Cammini nel Sud.

Al Sud le Credenziali (cioè i documenti ufficiali che vengono consegnati all’inizio di un Cammino) sono passate da 4.311 del 2019 a 16.328 del 2022 con una crescita molto più significativa rispetto al resto delle regioni italiane. In Italia infatti le Credenziali, nello stesso periodo, sono “solo” raddoppiate, passando da 48.000 a 85.000; in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia invece in 4 anni il numero delle Credenziali è quadruplicato. Il fenomeno è certamente più ampio di quello certificato dai dati, ma i numeri delle Credenziali hanno il pregio di fotografare con attendibilità la crescita di anno in anno degli appassionati.

Il 26% di chi ha camminato nel Sud proviene dalla Lombardia; il 15% dalla Calabria e, a seguire, da Veneto, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna. Solo il 4% di coloro che camminano nel Sud è siciliano. I dati evidenziano una destagionalizzazione più marcata al Sud, con percentuali leggermente più alte di chi cammina nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre rispetto alle rilevazioni nazionali.

Tutti i dati presentati a Messina fanno parte del dossier “Italia, Paese di Cammini” e delle rilevazioni nazionali curati ogni anno da Terre di mezzo Editore e da oggi sono disponibili anche qui.

A Messina è stata inoltre presentata l’iniziativa che porterà i percorsi siciliani nel cuore dell’Europa dei Cammini: all’inizio di settembre infatti la Sicilia sarà protagonista con una mostra fotografica, con materiali multimediali e con una serie di incontri dedicati ai percorsi a piedi e in bicicletta, a Santiago de Compostela, dove lo scorso anno sono arrivati a piedi da tutto il mondo 438 mila pellegrini.