Messina. Ecco la gara per la ristrutturazione della scuola di Mili San Pietro

Otto anni fa l'incendio che danneggiò la struttura e ne provocò la chiusura

Il Comune di Messina ha bandito la gara d’appalto per la ristrutturazione della scuola di Mili San Pietro.

“Con quest’atto – dice il Comitato Vallata di Mili – si dà finalmente una prospettiva concreta al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, per un importo di 551mila euro, redatto e trasmesso dall’ing. Massimo Pistorino il 30 dicembre 2022. Da ben otto anni le famiglie del villaggio sono costrette a subire i disagi del trasporto in altre località per assicurare ai propri figli il diritto allo studio, in una vera e propria diaspora dei piccoli alunni di Mili San Pietro in diverse scuole della zona sud”.

“Il villaggio nel frattempo ha perso la scuola dell’infanzia, per la quale era stato proposto da diverso

tempo di dare collocazione nel plesso da ristrutturare insieme alla primaria, e anche le famiglie dei

bambini più piccoli sono adesso costrette a spostarsi quotidianamente altrove. Auspichiamo che adesso non manchi l’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte perché, dopo tanti, troppi anni di attesa, si possano restituire al villaggio di Mili San Pietro tutte e due le sue due scuole da ospitare nell’edificio rinnovato”.

