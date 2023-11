Messina. Elezioni del Rettore, respinto dal Tar il ricorso degli studenti - Tempostretto

Rigettata l'istanza di sospensione cautelare

MESSINA – “Vogliamo scegliere il rettore con un’ampia partecipazione ora, non attendere altri sei anni”. Ma la richiesta degli studenti (e di alcuni dottorandi) dell’Università di Messina è stata stoppata dal Tar che non ha accolto la loro istanza cautelare. L’obiettivo dei rappresentanti degli studenti era quello di ottenere l’annullamento del decreto di indizione delle elezioni per il rettore, nella parte in cui il voto della categoria degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti, degli specializzandi viene conteggiato nella misura del 30% del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in Senato accademico, Consiglio di amministrazione e nei vari consigli di dipartimento. Gli studenti chiedevano che il loro voto contasse di più. Il Tar ha ritenuto di rigettare la richiesta di sospensiva, in quanto non ne sussisteva l’urgenza e la gravità. “Non abbiamo fatto ricorso alla camera di consiglio – spiegano gli studenti – quindi il Tar non è entrato nel merito della questione ma ha solo giudicato l’urgenza. Adesso valuteremo il da farsi”.